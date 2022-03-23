找到一紙「平安扣」… 東航失事航班曾稱「珠寶專線」

墜機現場一張寫著「平安扣」字的紙。(取材自央視)

從昆明飛往廣州的東航 航班21日在廣西梧州失聯並墜毀。救援人員在墜機 區域發現了一張寫滿「平安扣」的紙張，「歲歲平安」、「健康長壽」的內容令人淚目。雲南珠寶從業者指出，「平安扣」是珠寶玉石主播直播常使用的話術，這班MU5735航班也被稱為「珠寶專線」。

極目新聞報導，墜機現場發現的這張紙，雖然已被燒得殘破，但仍能看清上面的字：「平安扣，外圈是圓的，（象徵著遼）闊天地混沌。內圈也是圓的，（象）徵著我們內心的平寧安遠。平安扣整體圓滑順暢，寓意事事圓滿，事業一帆風順，家庭圓滿幸福。」

因為紙上寫滿祝福的話，網民看到視頻皆感到難受不已。

瑞麗的一家珠寶行老闆何先生說明，這張平安扣可能是珠寶商或做玉石直播人員之物，因為做直播的時候需要向觀眾介紹平安扣的寓意，「而這些平安扣是翡翠做的」。

近兩年，不少在雲南瑞麗從事珠寶行業的珠寶商都轉移到廣州等地做生意，很多珠寶商乘坐飛機往返於德宏和廣州兩地。以往都是直接從德宏州首府芒市乘坐MU5735航班直飛廣州，現在需要從保山乘飛機經停昆明，再到廣州。

一位在瑞麗從事珠寶直播工作的王女士指出，她確實有一位從事珠寶生意的好朋友近日離開瑞麗前往廣州，但已經於21日下午失去聯繫。

「家人也聯繫不到他，希望他沒有乘坐那趟航班。」王女士說，有一位從事珠寶直播工作的年輕女主播也乘坐了失事航班，至今沒有音信。那張關於平安扣的紙條，她們都很熟悉，那就是主播在直播時介紹平安扣所使用的話術。平安扣是珠寶玉石飾品的一種，當地很多人對平安扣都很了解。

此外有消息稱，德宏州有珠寶行業從業者在乘坐了失事航班後失聯。雲南省德宏州政府辦公室說明，目前正在核實當地乘坐失事航班的人數，相關信息以官方通報為準。