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東航墜機24小時 傷亡、名單、飛行軌跡謎團待解

中國新聞組／北京23日電
工作人員22日在東航MU5735客機墜毀事故現場搜索黑匣子。(新華社)
工作人員22日在東航MU5735客機墜毀事故現場搜索黑匣子。(新華社)

東方航空波音737客機(MU5735)21日墜毀廣西梧州已超過24小時，但是傷亡情況、乘客名單至今不公布，還有其他謎團待官方確認。至於飛機是不是空中爆炸引發討論，一名現場目擊民眾稱「整個飛機全部已經散掉了」。

目前尚待確認的謎團分別是：一、傷亡情況尚待披露；截至目前，尚無任何權威機構公布東航該航班相關傷亡數據。二、乘客名單尚未正式公開；機上乘客名單尚未正式公開，這也是許多網友關注的焦點。目前白雲機場已經設立專門的家屬接待工作組，並開通專門的家屬接待區域，確認乘客名單。

失事的原因也還在調查中。東航21日晚間公告，本次飛機失事的原因還在調查中，公司將積極配合相關調查，並對遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼。波音中國也表示與東航開展合作、協助調查。

飛行軌跡也是疑問，兩分鐘內為何驟降數千米？還有客機墜毀前姿態機頭朝下？根據彭博資訊檢閱的飛行軌跡數據，客機在撞上山坡前的速度，已逼近音速。

根據飛機追蹤網站Flightradar24的數據，該架失事的波音737-800客機當時以每小時966公里的速度在空中飛行，有時時速可能會超過700英里。美國麻省理工學院航空太空教授漢斯曼（John Hansman）在檢閱彭博對該客機飛行速度的計算後說，初步數據顯示它接近音速，（當時）正在急劇下降。

中國青年報報導，一名廣西移動的網路技術人員李晨賓第一時間目擊了空難，21日下午2點多，在事故附近山上作業的他突然聽到巨響。

當時，他距事發現場直線距離僅約200米，聽到巨響後，他和同事以最快的速度到達現場，看到飛機殘骸； 「飛機是掉到山裡面的，它離村道邊大概距離有100米左右，但是目前沒有看到飛機的主體，全是那些碎片。」事發整個過程僅十分鐘。李晨賓說：「整個飛機全部已經散掉了，全是碎片，很散很散，當時沒有看到生還人員。」

此外，東航客機救援人員在現場發現飛機殘骸及失聯人員的銀包、身分證、銀行卡等隨身物品。央視記者在地面散落物品發現一張乘務人員的證件時，記者馬上伸手捂住，並示意鏡頭避開，「距離黃金72小時還有機會，希望它們的主人還能平安」。

21日搜救人員在廣西籐縣墜機現場發現的飛機殘骸。（新華社）
21日搜救人員在廣西籐縣墜機現場發現的飛機殘骸。（新華社）

東航 太空 機場

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