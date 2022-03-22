MU5735失事後 東航要求雙資深機長制

東航MU5735從昆明飛往廣州的航班的波音737客機。（取材自微博）

在東航 MU5735航班飛機21日失事後，東航方面對於機組的安全防控進行了加強與調整。據澎湃新聞報導，在MU5735航班空難後，至少在部分機型上，東航已要求增加駕駛艙安全「冗餘」（備援），包括調整帶隊機長資質等。

澎湃新聞援引多名不同機型東航人士指出，東航已規定必須要求教員帶隊，實現雙資深機長加資深副駕駛的三人制機組。或是要求，採用「機長教員+教員+第一副駕駛」的三人制機組。

另外，對於長航線 航班，東航要求責任機長起落時必須在座。巡航機長不得和副駕駛同時在座。

21日，東航一架型號波音737-800的客機在執行昆明飛往廣州航班任務時，於梧州上空失聯，並確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。各方力量正於現場進行救援。

據央視新聞報道，東航空難發生後，21日東方航空 目前已經將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

此外，新華社22日報導，陸民航局要求，各地區、各單位要認清當前嚴峻的安全形勢，堅持人民至上、生命至上，牢固樹立安全發展理念，堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，堅守民航安全底線。要切實加強民航領域安全隱患排查，舉一反三，從飛機保養維修情況、飛行天氣情況、人員資質、操作技能、空防安全等方面，立即、全面排查隱患。務實推動安全生產專項整治三年行動，採取有力措施加強民航安全管理。

中國東航22日收盤，A股跌幅6.15%，報每股人民幣5.34元；港股跌幅2.54%，報每股港幣2.68元。