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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航直線墜落 中專家：失事時飛機數據極不正常

記者羅印冲/即時報導
東航客機幾乎以直線墜落方式墜毀。取材自微博
東航客機幾乎以直線墜落方式墜毀。取材自微博

中國東方航空MU5735航班21日在執行昆明—廣州飛行任務時，在廣西梧州上空失聯並墜毀，機上共有132人。針對失事原因，中媒訪問多位專家學者。有專家提到，飛機最後失事時，數據非常不正常，推測飛行員失去了對飛機的控制，所有控制動作不能夠影響飛機的狀態。

中國環球網引述青島大學智能無人系統研究院院長李小光表示，波音737-800經過多年運營使用，本身應無問題，事故可能原因包含維護維修是否符合適航要求，駕駛人員是否有操作失誤，其他人為或特殊事件發生等。

他並提到，波音公司作為飛機生產企業，在得到中方有關部門許可後，會參加事故調查。在判斷事故具體原因的過程中，黑盒子尤其重要。

中國航空學會「航空知識」雜誌主編王亞男向澎湃新聞表示，飛機最後失事時，數據非常不正常，它從8000多公尺高空快速墜落，幾乎可被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行。推測飛行員失去了對飛機的控制，他的所有控制動作不能夠影響飛機的狀態。

他提到，飛機掉落時，它的狀態還是完整的，不是變成一堆零件掉下來。如果飛行員對飛機還有控制的話，透過調整飛機的控制面，比如說機翼、副翼或升降舵，飛機不應該是這樣下落的，它至少應該是以滑翔或是斜角度的俯衝來接近地面的。「頭下尾上，直直地衝下來的話，我們認為飛行員已經沒有辦法再控制飛機的控制面，飛行員的操縱動作不能改變飛機的姿態。」

哪些原因會導致飛機在空中出現問題？王亞男分析，一般來說，技術類的問題往往就是喪失動力或喪失控制，某種程度上，喪失控制比喪失動力還可怕。因為飛機如果兩台發動機都沒有了動力，但是依托它的滑翔能力，飛機仍可滑翔很遠，它的下降應該是一個很緩慢的態勢，而這次失事的飛機是急速地下降，幾乎可被理解為墜落。

他認為，飛行員一定是失去了對飛機的控制，有可能出現了嚴重問題，飛行員無法處置這樣的險情。

東方航空

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