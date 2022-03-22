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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航MU5735墜毀逾24小時 仍有五大謎團待解

記者賴錦宏／即時報導
22日消防搶救人員在梧州山區搜尋飛機殘骸。（央視畫面截圖）
22日消防搶救人員在梧州山區搜尋飛機殘骸。（央視畫面截圖）

根據北晚在線，中國東方航空一架波音737客機(MU5735)21日下午在執行昆明至廣州航班任務時於廣西梧州墜毀。事件發生已超過24小時，目前，現場救援、善後處置及事故原因調查等工作正在進行中。但是，傷亡情況、乘客名單至今不公布、飛行軌跡等諸多問題，有五大謎團等待官方確認。

一、傷亡情況：尚待披露。

截至目前，尚無任何權威機構公布東航該航班相關傷亡數據。　

二、乘客名單：尚未正式公開。

機上乘客名單尚未正式公開，這也是許多中國網友關注的焦點。

據中媒報導，目前白雲機場已經設立了專門的家屬接待工作組，並開通了專門的家屬接待區域。對於進入該接待區域家屬，工作人員會拿著一張已經列印好的白色名單要家屬確認。這張長約六、七十公分的名單上，有旅客的名字(拼音)以及座位等訊息。

三、失事的原因：還在調查中。

東航21日晚間公告，本次飛機失事的原因還在調查中，公司將積極配合相關調查，公司對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沈痛的哀悼。

22日，波音中國相關工作人員對中新財經記者表示：「我們正與東航開展合作，以向他們提供支持。同時，波音正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，我們的技術專家也為協助中國民航局開展調查做好了準備。」

四、飛行軌跡：2分鐘內為何驟降數千米？

飛常準APP數據顯示，MU5735航班從昆明機場起飛後，一直在約8869米高度進行巡航，下午14點19分，飛機突然從巡航高度下降，同時飛行速度從約每小時845公里開始下降。14點20分，該航班的飛行高度為8869.68米，最後消失於14點22分，高度1333.5米。目前，尚待官方披露調查結果和詳情，進一步佐證。

五、客機墜毀前姿態：機頭朝下？

一段飛機墜毀前的監控畫面顯示，一架飛機的機頭朝下直線墜向山林中。從影片中看，客機疑在空中並未解體。整個墜落過程不超過5秒。21日下午，官媒澎湃新聞向監控畫面拍攝公司梧州市北辰礦業有限公司已核實該影片的真實性。

目前，尚待官方披露調查結果和詳情，以進行確認。黑盒子目前還沒找到，任何空難發生都是悲劇，事故真實原因都需要等待官方調查結論，依靠黑盒子等來解開謎團。

21日搜救人員在廣西籐縣墜機現場發現的飛機殘骸。（新華社）
21日搜救人員在廣西籐縣墜機現場發現的飛機殘骸。（新華社）

東航 機場 東方航空

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