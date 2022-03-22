山東95後產5胞胎 夫壓力大：要開工程車養活一家七口

山東一名懷有五胞胎的孕婦，剖腹產四男一女。（取材自極目新聞）

山東一名95後產婦20日在泰安市中心醫院剖腹生下一女四男五胞胎，目前母子平安。醫生稱，懷五胞胎的機率只有6000萬分之一，孩子的父親程先生（化姓）很高興，但坦言有壓力，接下來要開工程車養活一家七口。

醫生稱，懷五胞胎的機率只有6000千萬分之一。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，泰安市中心醫院表示，五胞胎中最大的是女孩，另外四個均為男孩，五個孩子為7個月的早產兒，目前正在醫院住院觀察，體重最重的有1.4公斤，最輕的只有1.14公斤。

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程先生表示，妻子懷孕兩個多月的時候，就已經查出是五胞胎。他擔心妻子的身體承受不了，帶她去了濟南的山東省立醫院檢查，各項指標都很正常，醫生就建議繼續觀察。「孩子小點的時候，在家裡還能供上營養，發育大了以後就供不上了。」程先生說，2月24日，妻子住進了泰安市中心醫院，靠打營養針維持孩子營養供應，於20日剖腹產順利生下五個孩子。

程先生說，他現在特別高興，孩子們的名字還沒來得及想；他是開工程車的，妻子在懷孕之後就不上班了，後期要養活一家七口也有壓力。

他說自己和妻子都是95後，孩子是自然受孕的，醫生告訴他懷五胞胎的機率只有6000萬分之一。