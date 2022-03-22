我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國25人暗殺小隊遭出賣 在烏克蘭邊界被圍捕

MU5735失事後 東航要求雙資深機長制

山東95後產5胞胎 夫壓力大：要開工程車養活一家七口

中國新聞組／北京22日電
山東一名懷有五胞胎的孕婦，剖腹產四男一女。（取材自極目新聞）
山東一名懷有五胞胎的孕婦，剖腹產四男一女。（取材自極目新聞）

山東一名95後產婦20日在泰安市中心醫院剖腹生下一女四男五胞胎，目前母子平安。醫生稱，懷五胞胎的機率只有6000萬分之一，孩子的父親程先生（化姓）很高興，但坦言有壓力，接下來要開工程車養活一家七口。

醫生稱，懷五胞胎的機率只有6000千萬分之一。（取材自極目新聞）
醫生稱，懷五胞胎的機率只有6000千萬分之一。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，泰安市中心醫院表示，五胞胎中最大的是女孩，另外四個均為男孩，五個孩子為7個月的早產兒，目前正在醫院住院觀察，體重最重的有1.4公斤，最輕的只有1.14公斤。

來源：YouTube

程先生表示，妻子懷孕兩個多月的時候，就已經查出是五胞胎。他擔心妻子的身體承受不了，帶她去了濟南的山東省立醫院檢查，各項指標都很正常，醫生就建議繼續觀察。「孩子小點的時候，在家裡還能供上營養，發育大了以後就供不上了。」程先生說，2月24日，妻子住進了泰安市中心醫院，靠打營養針維持孩子營養供應，於20日剖腹產順利生下五個孩子。

程先生說，他現在特別高興，孩子們的名字還沒來得及想；他是開工程車的，妻子在懷孕之後就不上班了，後期要養活一家七口也有壓力。

他說自己和妻子都是95後，孩子是自然受孕的，醫生告訴他懷五胞胎的機率只有6000萬分之一。

上一則

MU5735失事後 東航要求雙資深機長制

延伸閱讀

凱瑟報告：孕婦未接種疫苗染新冠 重症風險高

凱瑟報告：孕婦未接種疫苗染新冠 重症風險高
《老物件情懷》我的兩個婆婆

《老物件情懷》我的兩個婆婆
中國14日增5154例新冠確診 吉林占逾3000例

中國14日增5154例新冠確診 吉林占逾3000例
病毒天外飛來？山東萊西防疫「哨點」機制失靈

病毒天外飛來？山東萊西防疫「哨點」機制失靈

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土
東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福