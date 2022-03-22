從烏克蘭撤僑 中國大使披露：官員曾被人槍指著腦袋
俄烏戰事未歇，中國也展開撤僑行動，在當地時間3月9日下午，從烏克蘭蘇梅撤離了最後一批中國留學生，其間還發生中國駐烏克蘭官員在查看場地過程中，突然被人用槍指著腦袋，好在最終化險為夷。
中國駐烏克蘭大使范先榮在接受環球時報視頻專訪時表示，使館此次撤離行動創下了「五個之最」：「環境最複雜」「形勢最危險」「撤離難度最大」「撤離群體最令人牽掛和揪心」「參與撤離行動的使領館數量最多」。
范先榮表示，從烏克蘭蘇梅最後一批撤離的中國留學生有100多人，因為城市已處於被圍困狀態，即使能找到大巴，也無法自由進出。經過艱苦協商，終於找到大巴，並爭取到各方同意後，撤離這最後一批中國留學生，也標誌著從烏克蘭集中撤離中國同胞的任務圓滿成功。
報導說，在駐烏的中國公民有6000多人，除自行撤離的1000餘人外，使館和駐敖德薩總領館密切協作，協調撤離了5000餘人。外交部一共協調10個使領館，包括駐8個國家的大使館以及2個總領館，各個使領館之間團結合作。范先榮指出，沒有相關國家的協助確實無法完成此次撤離任務。首先是烏方，開放綠色通道、提供大巴車、開設專列。俄方也在撤離途中確保中國公民安全。還有烏克蘭周邊國家的協助。比如摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利等國對持有有效護照的自烏出境人員實行臨時免簽政策。有的公民證件丟失，使館來不及製證，相關國家甚至允許在手機上出示電子版，展現出一種友好的態度。
報導指出，一位中國駐烏克蘭使館工作人員護送88名學生乘坐大巴前往摩爾多瓦的途中，發車不到一個小時就遇到三起炸彈爆炸。對此，范先榮說，在外交官護送完學生們回程的時候，因為司機過於疲憊，車子一下掉進溝裡，所幸沒有翻車，否則後果不堪設想。還有一次，我們的外交官在實地查看某場地的過程中，突然被人用槍指著腦袋，好在最終化險為夷。
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