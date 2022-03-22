從烏克蘭撤僑 中國大使披露：官員曾被人槍指著腦袋

最後一批從蘇梅出發的中國留學生到達利沃夫火車站後與大使的合照 。（取材自環球時報）

俄烏戰事未歇，中國也展開撤僑行動，在當地時間3月9日下午，從烏克蘭 蘇梅撤離了最後一批中國留學生 ，其間還發生中國駐烏克蘭官員在查看場地過程中，突然被人用槍指著腦袋，好在最終化險為夷。

中國駐烏克蘭大使范先榮。（取材自環球時報）

中國駐烏克蘭大使范先榮在接受環球時報視頻專訪時表示，使館此次撤離行動創下了「五個之最」：「環境最複雜」「形勢最危險」「撤離難度最大」「撤離群體最令人牽掛和揪心」「參與撤離行動的使領館數量最多」。

范先榮表示，從烏克蘭蘇梅最後一批撤離的中國留學生有100多人，因為城市已處於被圍困狀態，即使能找到大巴，也無法自由進出。經過艱苦協商，終於找到大巴，並爭取到各方同意後，撤離這最後一批中國留學生，也標誌著從烏克蘭集中撤離中國同胞的任務圓滿成功。

報導說，在駐烏的中國公民有6000多人，除自行撤離的1000餘人外，使館和駐敖德薩總領館密切協作，協調撤離了5000餘人。外交部一共協調10個使領館，包括駐8個國家的大使館 以及2個總領館，各個使領館之間團結合作。范先榮指出，沒有相關國家的協助確實無法完成此次撤離任務。首先是烏方，開放綠色通道、提供大巴車、開設專列。俄方也在撤離途中確保中國公民安全。還有烏克蘭周邊國家的協助。比如摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利等國對持有有效護照的自烏出境人員實行臨時免簽政策。有的公民證件丟失，使館來不及製證，相關國家甚至允許在手機上出示電子版，展現出一種友好的態度。

報導指出，一位中國駐烏克蘭使館工作人員護送88名學生乘坐大巴前往摩爾多瓦的途中，發車不到一個小時就遇到三起炸彈爆炸。對此，范先榮說，在外交官護送完學生們回程的時候，因為司機過於疲憊，車子一下掉進溝裡，所幸沒有翻車，否則後果不堪設想。還有一次，我們的外交官在實地查看某場地的過程中，突然被人用槍指著腦袋，好在最終化險為夷。