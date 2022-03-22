我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

從烏克蘭撤僑 中國大使披露：官員曾被人槍指著腦袋

中國新聞組／北京22日電
最後一批從蘇梅出發的中國留學生到達利沃夫火車站後與大使的合照 。（取材自環球時報）
最後一批從蘇梅出發的中國留學生到達利沃夫火車站後與大使的合照 。（取材自環球時報）

俄烏戰事未歇，中國也展開撤僑行動，在當地時間3月9日下午，從烏克蘭蘇梅撤離了最後一批中國留學生，其間還發生中國駐烏克蘭官員在查看場地過程中，突然被人用槍指著腦袋，好在最終化險為夷。

中國駐烏克蘭大使范先榮。（取材自環球時報）
中國駐烏克蘭大使范先榮。（取材自環球時報）

中國駐烏克蘭大使范先榮在接受環球時報視頻專訪時表示，使館此次撤離行動創下了「五個之最」：「環境最複雜」「形勢最危險」「撤離難度最大」「撤離群體最令人牽掛和揪心」「參與撤離行動的使領館數量最多」。

范先榮表示，從烏克蘭蘇梅最後一批撤離的中國留學生有100多人，因為城市已處於被圍困狀態，即使能找到大巴，也無法自由進出。經過艱苦協商，終於找到大巴，並爭取到各方同意後，撤離這最後一批中國留學生，也標誌著從烏克蘭集中撤離中國同胞的任務圓滿成功。

報導說，在駐烏的中國公民有6000多人，除自行撤離的1000餘人外，使館和駐敖德薩總領館密切協作，協調撤離了5000餘人。外交部一共協調10個使領館，包括駐8個國家的大使館以及2個總領館，各個使領館之間團結合作。范先榮指出，沒有相關國家的協助確實無法完成此次撤離任務。首先是烏方，開放綠色通道、提供大巴車、開設專列。俄方也在撤離途中確保中國公民安全。還有烏克蘭周邊國家的協助。比如摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利等國對持有有效護照的自烏出境人員實行臨時免簽政策。有的公民證件丟失，使館來不及製證，相關國家甚至允許在手機上出示電子版，展現出一種友好的態度。

報導指出，一位中國駐烏克蘭使館工作人員護送88名學生乘坐大巴前往摩爾多瓦的途中，發車不到一個小時就遇到三起炸彈爆炸。對此，范先榮說，在外交官護送完學生們回程的時候，因為司機過於疲憊，車子一下掉進溝裡，所幸沒有翻車，否則後果不堪設想。還有一次，我們的外交官在實地查看某場地的過程中，突然被人用槍指著腦袋，好在最終化險為夷。

烏克蘭 中國留學生 大使館

上一則

港迪士尼去年虧23.5億 已連虧7年 有望4月重開

下一則

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

延伸閱讀

俄軍持續增兵 馬立波圍城無解

俄軍持續增兵 馬立波圍城無解
俄烏戰爭全家11人被炸死 僅他和愛貓倖存

俄烏戰爭全家11人被炸死 僅他和愛貓倖存
烏克蘭家人被炸死 僅愛貓倖存 大叔依偎照惹鼻酸

烏克蘭家人被炸死 僅愛貓倖存 大叔依偎照惹鼻酸
包含蘇梅留學生 中使館：在烏克蘭公民全撤離

包含蘇梅留學生 中使館：在烏克蘭公民全撤離

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...