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酸豆角也腳踩？廠商喊正常…螺螄粉企業：質量保證

中國新聞組／北京22日電
工人光腳踩酸豆角。（取材自極目新聞）
工人光腳踩酸豆角。（取材自極目新聞）

此前，央視315晚會才曝光「老罈酸菜」在土坑被員工光腳踩的生產黑幕，日前一段腳踩酸豆角的視頻也在網上流傳，讓「螺螄粉酸豆角」衝上熱搜。許多網友表示擔心常吃的酸豆角也有衛生問題。不過廠商表示，腳踩酸豆角是醃製過程常見現象，後面還有多道加工清洗程序。

極目新聞報導，視頻顯示，酸豆角一捆捆堆放在一處土坑中，有工人穿著雨靴搬運，還有人光腳直接站在酸豆角上。有網友調侃，「這可真是名副其實的酸豆角（腳）」。

視頻拍攝者為湖南某家酸豆角加工廠負責人，他表示，將醃製的酸豆角從坑裡搬出的時候，人必然會踩上去。農戶自己少量醃製酸豆角的時候，也會用腳踩酸豆角。加工廠一般都是在已經醃製好，搬運工撈上來去加工的時候，才會用腳踩一下。

工人穿靴子踩酸豆角。（取材自極目新聞）
工人穿靴子踩酸豆角。（取材自極目新聞）

他說，多數情況下工人都是穿著靴子幹活的，所以會穿著靴子踩。而七、八月天氣炎熱，工人會光著腳幹活，也就會出現光腳踩酸豆角的情況。

他介紹，他的加工廠一年大約有幾百萬斤的產量，主要是銷往市場，小部分銷往加工廠，「我們只是淺加工，在送到消費者嘴裡之前，還有清洗等多道深加工程序」。

知名螺螄粉企業好歡螺則回覆，「工廠生產的配料豆角都是經過相關部門檢測過的，產品質量可以保證，並且店鋪也是可以出具國家相關部門的質檢文件，網絡上的不實消息希望不要相信，產品可以放心購買」。

螺久香旗艦店工作人員稱，視頻為「乾法工藝（用腳踩）」，而他們的螺螄粉是「濕法醃製工藝（用桶、缸等容器儲存）」，所有的生產進貨流程均符合國家食藥監要求的規範。員工發來的照片顯示，酸豆角放置於白色塑料桶中，搬運時塑料桶處於密封狀態。

酸豆角。（取材自極目新聞）
酸豆角。（取材自極目新聞）

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