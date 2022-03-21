東航墜機／目擊者：樹上掛碎衣、白色機身大小不一

廣西藤縣墜機事故現場散落的飛機殘骸。（新華社）

3月21日，中國東方航空 一架波音737客機在執行昆明—廣州航班任務時，於梧州墜毀。客機墜機 地點為梧州市藤縣埌南鎮莫埌村。

澎湃新聞採訪了莫埌村村民莫先生（化名）。發生墜機事件後，他曾去過墜機地點。

據報導，莫先生說，3月21日14時許，在家午休的他突然聽到一聲巨響，他還以為是家附近的高速路上又有車爆胎了。莫先生當時覺察到，這次的響聲有點大，震得家裡的玻璃都發出了聲音，但他沒往其他方面想。隨後，莫先生外出做工，有人告訴他村裡掉了一架飛機。

此時，莫先生才意識出大事了。走了約2公里的路，莫先生到達客機墜落的地點，那是一處山谷，同村一位李姓村民在這附近種了砂糖橘。

莫先生說，他趕到現場時，現場已有一些趕過來的市民，客機墜落區域不足100平方公尺，幾乎什麼都看不到了，附近有一些大小不一的白色飛機碎片，「樹上掛著碎衣」。山頂上，可能是受燃油影響，起了森林火災，燒了一些砂糖橘。

莫先生說，僅從現場，他們難以判斷是什麼樣的飛機墜落，當時有人說客機，有人說小型飛機，他自己認為是那種可以載50多人的飛機。之後，看到了新聞，才得知飛機上有100多人。

回家路上，莫先生發現，消防人員趕到了村裡，把火撲滅了。

莫埌小學一名學生說，當時，她聽到了兩聲巨響，像打雷一樣，教室的玻璃也發出聲響。班上一位同學說，他看到是大飛機掉下來了，大家都不清楚發生了什麼，很驚慌。