東航墜機逾18小時 仍未尋獲失聯者 劉鶴趕赴廣西

東航一架波音737客機在廣西梧州墜毀，梧州軍分區緊急出動260餘名民兵趕赴事發地。(取材自央視)

中國東方航空 一架波音737客機21日在執行昆明——廣州航班任務時，於廣西梧州墜毀，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。目前已發現客機殘骸和碎片，但尚未發現機上失聯人員。從昨天下午2點左右失事計算，截至目前已超過18小時。

據央視新聞，救援方面，當地已開通了無人機移動基地台，該基地台能夠保證飛行200公尺以上，保持24小時駐空。醫療保障方面，梧州當地啟用了一家定點醫院，組建各專科團隊200多人，做好應急救治準備。同時，梧州市民踴躍義務捐血，為救援工作提供血液保障。

後勤保障方面，今天凌晨調集應急物資，包括雨衣、雨鞋、帳篷、食品等，全力保障救援。

梧州軍分區緊急出動260餘名民兵趕赴事發地。目前大部分民兵已到指定地域調整待命，現場只留下事發地埌南鎮的民兵應急排30名民兵，確保有任務隨時出動。

此外，中國國務院 副總理劉鶴和國務委員王勇，21日晚率有關部門負責人趕赴廣西梧州，指導東航 客機墜毀事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。

目前，70多名專家、30名直升機醫護組工作人員已抵達梧州，10名家屬正趕往梧州，相關接送工作仍在進行。

中國國家民航局工作組已於21日晚抵達梧州，並迅速開展工作，指導協助當地現場救援、善後處置等。