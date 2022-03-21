回顧中國墜機史 上次是12年前伊春空難44死

2010年伊春空難受傷男孩被抱下飛機。(中新社)

中國東方航空MU5735在21日從昆明飛往廣州的航班在廣西梧州附近墜毀，飛機機身爆炸後，引發森林大火和濃煙。此事故恐是中國21世紀以來最大空難，距離2010年河南航空伊春空難後，時隔12年再度在中國境內發生墜機。

2010年／伊春空難

2010年8月24日21時38分，河南航空有限公司E190機型B3130號飛機執行哈爾濱至伊春VD8387定期客運航班任務時，在黑龍江省伊春市林都機場進近著陸過程中失事，造成機上44人死亡、52人受傷，直接經濟損失30891萬元。

2004年包頭空難，機上47名乘客﹑6名機組人員及1名地面人員不幸遇難。(中新社)

2004年／包頭空難

2004年11月21日8時21分，由內蒙古自治區包頭市飛往上海市的MU5210航班，在起飛後不久墜入機場附近南海公園的湖裡。包括47名乘客、6名機組人員在內的機上53人全部罹難，同時遇難的還有兩名地面人員。

2002年大連空難墜機海濱連日漂浮著鮮花，失去親人的家屬們紛紛向大海拋撒鮮花，悼念親人，寄托哀思。(中新社)

2002年／大連空難

2002年5月7日晚9時24分，中國北方航空公司一架執飛CJ6136次航班的麥道A82型客機在大連機場東側約20公里海面失事，造成112人死亡。

2002年釜山空難，客機上155名乘客和11名機組人員目前僅有54人倖存。(中新社)

2002年／釜山空難

2002年4月15日上午10時40分左右，中國國際航空公司一架波音767客機在南韓釜山機場附近墜毀。機上有飛行員3人，乘務員8人，旅客155人，其中死亡人數為122人，失蹤6人，倖存者38人。

2000年／武漢空難

2000年6月22日，武漢航空一架註冊編號為B-3479的運-7型在執行該航班時遭遇雷擊及風切變，墜毀於武漢市位於漢江南岸的漢陽區永豐鄉，導致機上42人全部遇難，地面亦有7人遇難。事後，中國的航空公司紛紛將運-7停飛。