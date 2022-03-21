東航停飛全部737-800客機 官網變黑白色

東方航空官網在東航空難後，已改成黑白頁面。（取材自東方航空官網）

據上游新聞，東方航空內部人士表示，目前已將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。暫時東航所有737-800都停飛。東航官網首頁已改成黑白，悼念空難死者。

21日下午2時許，東航一架波音737客機在執行昆明—廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。大陸民航局下午四時已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。中國東航官網首頁已經黑白處理，悼念此次事故中的遇難者。

中國民航信息系統顯示，MU5735航班是由波音737-800型客機執飛，機齡6.8年。針對網傳的墜毀原因是該機型「空速不一致提示」等原因造成的墜毀，航空專業人士表示，該消息不實，「這種謠傳的說法是將波音737-max8機型的問題帶入到了此事，目前737-max8 機型在國內都一直停飛。」

東方航空內部一名匿名人士對上游新聞記者表示，目前東方航空已將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。截止3月21日下午17點18分，中國空域內雷達信號覆蓋區域，僅有南寧飛往溫州的MU5200航班還以波音737-800機型執飛。

有航空專業人士指出，MU5735最後的ADS-B雷達數據顯示，飛機在同地面失聯以前，一直在快速的掉高度，「即使是737客機的兩個引擎全部同時失效，也不可能以這種速度下墜，飛機通過滑翔也能飛行一段距離。」

該專業人士認為，MU5735航班最後兩分鐘下降8000多公尺，且機翼部分殘骸和主要殘骸距離，說明飛機在接觸地面前就解體，「最後大概率是以自由落體的方式接觸地面，現場的大火也說明了這一點。」

截止記者發稿，中國民航監管機構已經派出了應急處置隊伍，前往墜機 現場進行調查。