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「定製懷娃」宣稱可選胎兒性別…重慶醫院被叫停

中國新聞組／北京21日電
重慶沙坪壩區愛德華醫院出現一則廣告，稱可以「定製懷孕」，想要男孩還是女孩可任選。（央視網）
重慶沙坪壩區愛德華醫院出現一則廣告，稱可以「定製懷孕」，想要男孩還是女孩可任選。（央視網）

有市民爆料，重慶沙坪壩區愛德華醫院出現一則廣告，稱可以「定製懷娃」，想要男孩還是女孩可任選，還宣稱「成功率高達99%」；據悉，當地衛健委已叫停了該項目，並責令醫院立即拆除廣告牌。

央視網報導，愛德華醫院楊主任聲稱，這是從英國德國、日本引進的「LST」精嬰定製技術，有三種方案，價格最高的方案性別篩選成功率高達99%，還額外包括「個人大數據收集計算過的定製化輔導」。

價格略低的另外兩個方案，則主要是口服藥物和外力理療。所謂大數據的定製化輔導具體為何，楊主任避而不答僅表示，「不要問了，（交錢定了）之後我們給你說怎麼辦。」對於廣告上的「成功率高達99%」，楊主任也承認「我不知道，反正他們是這麼宣傳的」。

報導指出，問及「LST」技術具體是什麼醫學術語，能不能查得到時，楊主任說這是項多國家聯合技術，不方便透露具體內容，付款簽協議之前都不會詳細說明。

重慶沙坪壩區衛健委得知消息後，派出綜合執法支隊要求醫院方面拆除了相關的廣告牌。

現場執法過程中，得知愛德華醫院的「LST」精嬰定製計畫並沒有獲得相關備案和許可。楊主任告訴綜合執法支隊的工作人員，該項計畫其實還處於宣傳階段，目前並沒有病人問診；還表示本來是想聚焦「優生優育」，「不曉得怎麼搞偏了」，並強調都是院方的意思。

重慶沙坪壩區愛德華醫院出現一則廣告，稱可以「定製懷孕」，想要男孩還是女孩可任選。...
重慶沙坪壩區愛德華醫院出現一則廣告，稱可以「定製懷孕」，想要男孩還是女孩可任選。（取材自央視網）

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