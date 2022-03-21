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北京23歲出納挪2500萬元 打賞直播、玩網遊

中國新聞組／北京21日電
一名服裝公司出納因迷上網絡直播打賞、網路遊戲消費，竟侵占公司2500多萬元。圖為示意圖，非新聞當事人。（中新社）
一名服裝公司出納因迷上網絡直播打賞、網路遊戲消費，竟侵占公司2500多萬元。圖為示意圖，非新聞當事人。（中新社）

今年54歲的企業家馮女士在北京經營一家服裝公司。2019年，她公司23歲的出納胡某陽（化名）職務侵占罪案發，致使企業陷入困難。經查發現，胡男在擔任出納員一年時間裡，利用職務便利，多次將馮女士名下的個人帳戶共計2585.5萬元（人民幣，下同，約406萬美元），用於網路直播打賞、網路遊戲消費。

紅星新聞報導，2021年8月，胡男因職務侵占罪被通州區人民法院判處有期徒刑13年。法院將胡男部分個人銀行帳戶內存款140餘萬元發給了服裝公司。至於打賞給直播平台的巨額資金，法院認為，凍結在案的案外人錢款涉及眾多法律主體和多重法律關係，不宜直接在刑事審判中通過刑事追繳程序處理，可另行依法解決。

案件的發生，也讓馮女士的企業陷入困境。馮女士變賣兩處房產和一台車輛兌付300名員工工資及材料欠款，支付銀行到期貸款和部分利息。為追回胡男打賞給直播平台的巨額資金，馮女士將直播平台之一的鬥魚訴至法院。

馮女士表示，胡男將1070餘萬元透過鬥魚進行直播打賞。目前，通州區人民法院已以侵權責任糾紛案由受理案件，原本該案應於3月28日開庭，但鬥魚提起管轄權異議。

據了解，胡男是一個家境貧寒的農村娃。胡男侵占的2585.5萬元，除了他本人銀行卡剩餘未揮霍的贓款144萬3640.88元已經被追繳，剩餘2400多萬元的贓款至今沒有追回。

胡男打賞的款項，在偵查階段被凍結的有1300餘萬元。其中，廣州虎牙科技有限公司被凍結269萬2368元，武漢甄越網視有限公司1070萬2719元，上海寬娛數碼科技有限公司40萬1065元。馮女士所提到的武漢甄越網視有限公司即為鬥魚平台。

除了上述打賞款項外，胡男所侵占的其他贓款大多用在了網路遊戲上。

比如在「逆水寒遊戲」和其他遊戲上，他至少花了800多萬元。

法院最終認為，胡男利用擔任公司出納職務之便，將公司財物非法占為己有，數額較大，其行為已構成職務侵占罪。但有自首、認罪認罰表現，且得到被害單位諒解，依法酌定從輕處罰，判處有期徒刑13年，責令其退賠被害單位其他經濟損失。

在胡男案一審期間，馮女士的訴訟代理人在法庭上提出，案外人直播平台公司對被告人胡男的直播打賞行為具有重大過失，被告人胡男的打賞行為是贈與行為，案外人直播平台公司不是善意取得，被告人胡男向直播平台公司充值的欠款應予以追繳並全部發還被害單位。

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