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恐攻式撞擊？ 邯鄲14車等紅燈被撞飛 4死10傷

中國新聞組／北京21日電
一輛小型私家車在非機動車道內撞上多輛非機動車，14人受傷。（取材自微博）
一輛小型私家車在非機動車道內撞上多輛非機動車，14人受傷。（取材自微博）

河北邯鄲市20日發生一場「恐怖攻擊式車禍」，當地警方表示，一輛小型私家車在非機動車道內撞上多輛非機動車，14人受傷。截至晚上9時許，傷者當中4人已搶救無效身亡。

來源：YouTube

央視報導，當天下午4時36分，河北邯鄲市一交通路口，便道上騎單車、電單車的市民正在等待通行，一輛白色轎車突然從便道處衝撞過來，將十幾位等待通行的市民撞倒。

當地警方發布通報指，事故發生在邯鄲市人民路與滏河大街西口南側，肇事的白色小型私家車在非機動車道內撞上多輛非機動車，現場14人受傷。交巡警支隊事故部門到現場處置，受傷人員被送往醫院救治，肇事司機已被當場控制，事故原因正調查中。截至晚上9時許，4人經搶救無效死亡。

依據影片畫面，當時車流量相當大，所有人正在等待前進，沒想到白車駕駛突然飛速衝過來，撞飛許多騎車的民眾，甚至連一旁的護欄都被撞得凹陷，可見衝擊力道相當大。

畫面曝光後，不少網民留言譴責：「這根本是恐怖攻擊吧」、「死刑立即執行，沒收全部個人資產」、「他們可能只是在回家的路上」、「不是醉駕就是毒駕…這要是個清醒的絕對的反社會人格」、「真的看不得這種新聞，這麼多人，也許都在回家路上，請重判」、「沒有一點要煞車的意思，別的視頻看那司機也不像喝酒了！」

車禍現場。（取材自微博）
車禍現場。（取材自微博）

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