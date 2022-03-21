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工作連11天 山東女醫師猝死抗疫前線

中國新聞組／北京21日電
白曉卉。（取材自百度百科）
白曉卉。（取材自百度百科）

「作為醫生，我願意以我所學、盡我全力，用心守護患者健康。」山東省支援威海臨床醫學檢驗專家白曉卉9日投入高強度核酸檢測工作後，連續工作11天後因突發疾病搶救無效去世，倒在第一線，初步診斷為心源性猝死。不幸的消息傳出，威海發布會現場全體官員起立默哀。

來源：YouTube

齊魯晚報報導，本輪新冠疫情襲捲中國27省區，3月初開始，山東多市報告疫情，其中威海等地省外輸入、省內溢出、本地傳播疫情交織在一起，疫情形勢較為複雜。

42歲的白曉卉作為支援威海疫情處置省直檢測隊領隊，她於9日凌晨4時抵達威海後隨即前往檢驗所查看實驗室，下午2時即作為第一組投入到核酸檢測工作。

核酸檢測隊每天四個班次不分晝夜不間斷工作提高標本檢測速度，9日至12日連續4個夜班高強度工作，截至19日共連續工作11天，其中七天為夜班。為了減少穿脫全程防護服次數避免浪費時間，工作六小時全程不吃不喝不上廁所。

20日6時45分白曉卉因突發疾病搶救無效去世，臨床專家初步診斷繫心源性猝死。五個小時後，白曉卉的遺體運回濟南。

政知道報導，1980年出生的白曉卉，是山東省立醫院臨床醫學檢驗部副主任，2021年當選「齊魯最美職工」。她主要從事臨床醫學檢驗分子診斷，在山東省率先開展遺傳性疾病的基因檢測工作。

2020年新冠肺炎疫情發生以來，白曉卉帶領省立醫院臨床醫學檢驗部新冠病毒核酸檢測實驗室的檢驗醫師們一直奮戰在一線。除了山東，白曉卉的抗疫戰場還包括了北京、新疆、河南等地。

白曉卉曾這樣介紹自己的工作，「每次檢測工作都要持續數小時，其間不喝水、不吃飯、不上廁所，加上防護服厚重封閉，一輪實驗下來，往往汗水浸濕了衣服，臉上布滿了護目鏡的壓痕」。

穿著防護衣的白曉卉。（取材自閃電新聞）
穿著防護衣的白曉卉。（取材自閃電新聞）

檢測 疫情 醫學

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