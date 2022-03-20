「我不是藥神」現實版…代購癲癇救命藥 惹販毒官司

患兒家屬從海外代購氯巴占稱，「藥盒上面都是外語，我們看不懂，只能遵醫囑吃」。（取材自瀟湘晨報）

「我不是藥神」的劇情又在現實生活中發生。網名「鐵馬冰河 」的安徽胡姓男子走私列管藥物氯巴占，2021年7月遭逮捕，日前在鄭州市中牟縣人民法院開庭審理，歷經四小時未當庭宣判。氯巴占能幫助癲癇病兒童治療罕見病，證據顯示，「鐵馬冰河」幫忙代購只是病友互助，本此開庭聚焦在，氯巴占到底屬於藥品還是毒品 。

孩子被確診從未聽說的病症，醫生建議使用氯巴占。（取材自瀟湘晨報）

綜合媒體報導，案件材料顯示，「鐵馬冰河」家中有罹患癲癇的未成年子女，日常服用喜保寧治療。在為女兒買藥過程中，胡某聯繫到境外販賣氯巴占的人。後「鐵馬冰河」為牟取利益，非法從事氯巴占、喜保寧代購，低價從境外購買，加價後通過微信 群向患有癲癇疾病人的家屬販賣。 2021年7月，公安民警查獲「鐵馬冰河」走私的氯巴占，折算為海洛因10.5毫克。

來源：YouTube

之後，「鐵馬冰河」被以涉嫌走私、販賣、運輸、製造毒品罪起訴，就連曾幫「鐵馬冰河」代收快遞的四名癲癇患兒母親也曾因涉嫌「走私、運輸、販賣毒品」被訴。 2021年11月，四名母親被檢方認定構成犯罪，但「犯罪情節輕微」不予起訴，「鐵馬冰河」成為該案唯一被起訴的被告。

患者家屬代購氯巴占。（取材自瀟湘晨報）

「鐵馬冰河」的律師指出，「鐵馬冰河」的行為本質上是病友自救、互助行為，按照最新的兩高司法解釋之規定，不應當認定為犯罪。檢方則請求法院判刑一年到一年四個月。

家屬表示，「鐵馬冰河」的初心是自己孩子治病的同時幫助其他家屬，他也堅持自己無罪。公訴人指控他有營利，但其實就是病友間互助。

庭審前，132位患兒家屬聯名遞交一份訴求書，希望法院可以判「鐵馬冰河」無罪。（取材自北青深一度）

為了支持「鐵馬冰河」，開庭前，在一個癲癇患兒的病友群中，群主「松松爸爸」發起聯名請求書，稱他們認為「鐵馬冰河」不是違法犯罪分子，有132名病患家屬簽名後提交給中牟縣法院，請求書寫到，「我們都需要氯巴占，沒有這種藥，孩子的症狀就會加重，有些體弱的就會死亡。我們不是需要毒品，我們的孩子只是生病了」。