送外賣女騎手化身花木蘭 載受害者緝匪 搶劫犯喊：別追了

騎手沈知音。（取材自微博）

送外賣的她，沒有身著披風，卻像極了俠客。浙江寧波鄞州一名「90後」外賣女騎手沈知音，在送餐途中遇到一名女子遭人搶包，受害女子突然衝到了她面前，帶著哭腔慌忙地攔住了她，「姐姐幫幫我，有人搶劫。」沈知音招呼受害人孫女士上她的車，「快，別哭了！上車，我帶你追」。

新華社報導，沈知音想也沒想，立馬掉頭追了上去，沈知音載著女生追嫌疑人，由於不了解對方是否帶有凶器，她和嫌疑人保持著安全距離，一路緊跟著追趕很快便追上了搶包男子，男子慌張地將包裡的東西扔了一地，一邊嚷嚷，一邊快跑，「東西我都丟在這裡了，別追了。」

報導指出，可搶匪沒想到，這位外賣騎手會如此較真，為了讓他受到法律的制裁，沈知音載著受害人繼續追趕著，嫌疑人進入小道後加速奔跑，接下來沈知音的做法，堪稱「教科書級別」。

沈知音一邊追，一邊打電話報警，既不讓嫌疑人脫離視線，也始終保持著一定的安全距離。

報導稱，與此同時，警方第一時間調取案發路段公共視頻，並沿男子逃跑方向進行搜捕，搶包男子被她「拖」得都跑不動了，慌不擇路地衝進了小弄堂裡，想藏起來，哪曾想，沈知音對這片熟得不得了，她立馬就招呼到了「外援」——另外兩名勇敢的外賣小哥和熱心群眾，「堵」住了對方的逃跑之路，民警隨後趕來把嫌疑人帶走，追回了被搶的物品。

事後，沈知音表示，當時她也挺害怕，「女孩子要幫助女孩子，以後遇到這樣的事情還是會幫的」。目前，鄞州公安 分局已為沈知音申報見義勇為先進個人榮譽稱號。