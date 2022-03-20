「救我老公」上海婦跪在封控區居委會門前求送醫

網友爆料，上海一疫情封控小區一病人癌症急需就醫，家屬跪在居委會前求助。(視頻截圖)

近日，有某欄目賬號發布短視頻爆料，上海一疫情 封控小區一病人癌症急需就醫，家屬跪在居委會前求助。這一幕讓不少網友震驚。對此，官方回應說，已安排去醫院，隨時提供幫助。

來源：YouTube

網易報導，爆料的視頻資料中，天空還下著雨，地上也較為潮濕。一位大媽戴著口罩痛苦地雙腿跪地，雙手合十哭求著：「我求求你們了！救救我老公！」

據目擊者說，病人看病出不去，很長時間居委會也沒有什麼答覆和進展，他們也沒有看到綠色通道，求他們讓他們幫聯繫一下醫院。

另據四海網報導，上海徐匯區楓林街道振興小區幾百名重症患者，17日因小區封閉、醫院停診無法就醫。爆料稱，小區臨近上海腫瘤 醫院，這裡住著很多看病的患者。一位病人癌症晚期，叫救護車沒醫院接收，家屬跪在居委會門前求助。還有患者家屬稱，家裡的患者放療已經停了七天。

對此，上海市政府發布微信公眾號回應稱，目前已安排腫瘤醫院周邊封控小區需要化療的病人去大華醫院做置管維護，大華醫院的護士在腫瘤醫院接受過嚴格培訓，腫瘤醫院會主動對接，隨時提供幫助。

但有消息指，片中婦人的丈夫由於無法得到及時治療，結果翌日凌晨去世。

網易報導指出，疫情無情，人當有情，我們如何在疫情防控中，滿足群眾應急需求，也是防疫 和諧的關鍵部分和因素，同時，提前做好應急預案，及時啟動應急措施，在很大意義上，也會盡可能減少了防疫人員和群眾雙方矛盾和麻煩。

報導說，說實在的，即便是在抗疫期間，這一幕也著實不該發生。當然，疫情防控人員，同樣也不願意發生這一切。他們作為一線防疫者，或許因權力受限，無法自作主張。