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山東癌末老人就醫 被防疫人員要求出具「待死證明」

中國新聞組／北京20日電
網傳山東淄博一名癌症晚期長者急需送院救治，惟遭到小區工作人員阻攔。（取材自封面新聞）
網傳山東淄博一名癌症晚期長者急需送院救治，惟遭到小區工作人員阻攔。（取材自封面新聞）

近日，網曝山東淄博一癌症晚期老人需救護車送醫，家屬與各方協調好准許救護車把病人接到淄博中心醫院進行救治，遭到防疫工作人員的阻攔。一名工作人員讓病人家屬出具老人「待死」證明，還對家屬說：「你不說（老人）也得死。」隨後兩人疑似發生肢體衝突，後經街道辦和派出所調解，防疫人員已道歉。

來源：YouTube

香港01報導，在爆料視頻中，男子不斷質問什麼叫「待死」證明，工作人員稱：「我可是小區工作人員，你不說也得死啊。」隨後二人疑似因此發生肢體衝突。

對此，王舍社區工作人員回應稱，待死證明一事是編造的，因為疫情他要出小區，工作人員不讓出去便編造事實，工作人員也被打。工作人員表示，目前公安已介入。不方便再透露此事。

事件引發網友評論，「家屬這時候就該扇爛他的嘴」、「沒什麽好說的，打就對了」、「一刀切的政策害的是百姓，官威好大漠視人民群眾的生命」、「這就是底層工作人員的素質和態度，管理水平太差」、「『我可是小區工作人員』不知道的還以為是地球球長呢」。

據山東淄博「張店區車站辦事處」微信公眾號19日通報，17日下午，張店區車站街道辦王舍社區租住戶魏某因其父需轉院檢查，要求離開小區陪同。參與疫情防控值班的王舍社區居民邢某要求其提供疫情防控出行證明，雙方因此發生誤會引發言語衝突和肢體推搡。後經街道辦和派出所調解，邢某向魏某當面道歉，魏某接受其道歉並表示諒解。

經了解，魏某父親初步診斷為肝囊腫，需進一步檢查，目前病情穩定。經辦事處協調，魏某父親的轉院就診問題已妥善安排。針對王舍社區居委會執行疫情防控政策不當等問題，辦事處提出了嚴肅批評。

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