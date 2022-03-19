儲戶2.5億存款不見了 工行「甩鍋」稱個人犯罪行為

工商銀行南寧分行傳出前部門經理詐騙逾2.5億元人民幣。圖為工行北京某支行。（取材自21世紀經濟報導）

中國工商銀行南寧分行近日傳出逾2.5億元（人民幣，下同，約3930萬美元）存款「不翼而飛」，話題登微博熱搜。廣西工行官方18日公告：「受害人為獲非法高息致資金損失，工行南寧分行原部門經理梁建紅係個人犯罪行為，將依法處理。」對此，網友議論紛紛，不接受銀行「甩鍋」說法。

江南都市報報導，前中國工商銀行南寧分行個人金融業務部經理梁建紅自2018年9月至2019年5月，偽造大額存單用於替換銀行客戶的真實存單，以代辦取款方式竊取客戶在工行大額存款。

據悉，梁建紅招攬莫某等人幫忙找有閒置資金的客戶到工行辦理大額存款，並承諾除正常的銀行大額存款利息外，每月會給莫某等人4.5%的高額存款收益。多位受害者表示，他們相信梁建紅的銀行領導身分，並且每次都是在銀行現場辦業務，全程被工商銀行當作VIP貴賓接待。

梁建紅還找來南寧中厚汽車 銷售公司財務時蓓、另一被告黃雨鳳，為其偽造存單等銀行票證，共竊取被害人蘇某、石某等28人存單款，共計2億5336萬元。

梁建紅供述，由於家庭變故，她2011年開始透過投資 渠道賺取更多額外收入，但多年來所投資項目都虧損，於是走上不法之路。

工商銀行南寧分行傳出前部門經理詐騙逾2.5億元人民幣，還上了熱搜。（微博截圖）

2021年11月，梁建紅一審因為犯盜竊罪、詐騙 罪、偽造金融票證罪、集資詐騙罪被判處無期徒刑。南寧中院在判決書表示，工商銀行是否退賠責任主體並不在本案審理範圍之內。

然而，此案最具爭議的一點在於，案涉2.5億元的大額存單款究竟是職務侵占還是盜竊？受害人代表表示，梁建紅的行為不是盜竊應構成職務侵占，因為被害人都是在工行的營業場所辦理業務。梁建紅本人則辯稱，自己的行為應認定為職務侵占罪。

工行南寧分行相關負責人表示，目前司法認定梁建紅屬個人犯罪行為；而受害人受非法高息引誘，通過非正規程序操作，導致資金損失。

另據澎湃新聞報導，事件中銀行的態度從「離櫃概不負責」到「個人犯罪，非職務侵占」，外界質疑：「怎麼道理都被銀行占了？」

類似的銀行內鬼侵吞儲戶存款的個案已發生多起，銀行都將責任甩到內鬼身上，有的儲戶經過多年艱難訴訟，才、部分地要回存款。有評論指出，在出現內鬼侵吞財產的情況下，銀行還一味甩鍋，不願對儲戶負責，將嚴重損害自身的金融信譽。