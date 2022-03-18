打擊黃牛？特斯拉「不轉賣承諾函」 1年內轉售要賠20%

不少特斯拉車主支持「不轉賣承諾函」，因為黃牛太猖獗。（取材自快科技）

網上曝光了一份特斯拉 「不轉賣承諾函」，要求下單購買多台特斯拉的車主一年內不得轉售，違者按車輛開票 價20%支付違約金，特斯拉有權限制違約車輛的綁定帳戶變更以及超級充電等服務。不少特斯拉車主表示，希望「不轉賣承諾函」是真的，因為「黃牛太猖獗」。

紅星新聞報導，特斯拉相關負責人確認了「不轉賣承諾函」的真實性。並表示，「不轉賣承諾函」是針對近日出現的個人在官網一次性購買多輛特斯拉的現象，而出台的一項防範舉措。目的是為了維護廣大消費者的公平透明的購車體驗，真正保障消費者權益，對普通消費者的正常購車和體驗都不造成任何影響。

據了解，特斯拉交付難、接連漲價、質保跟車不跟人，讓不少消費者願意接受訂單轉讓。囤積訂單每輛只需要1000元（人民幣，下同，約157美元）定金，轉讓一筆就能獲利上萬元，利益驅使下，甚至有黃牛批量下定。

此外，特斯拉接連大幅漲價也促使部分消費者選擇訂單轉讓交易。官網顯示，後輪驅動Model Y漲價15060元。這是特斯拉一周內第三次漲價。至此，特斯拉國產全系Model 3和Model Y所有車型均已漲價。

針對一周三漲，有準車主說，「預計特斯拉還要漲。希望特斯拉可以通過『不轉賣承諾函』好好治理這種亂象」。

對於「不轉賣承諾函」有網友懷疑，「這玩意有法律效力嗎？我的車登記在車管所，他個車廠有權力限制我轉移？」「這麼厲害，人家的車你還能管賣不賣」，也有網友表示，「這麼牛逼的？」「使用、占有、處分、收益四大權益，這車企賣你車結果只有使用權」