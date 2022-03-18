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男妄想「賣毒致富 」花錢上化學課 哄騙妻投資5萬創業金

中國新聞組／北京18日電
濟南公安繳獲李男的「毒品實驗室」。（取材自齊魯晚報）
濟南公安繳獲李男的「毒品實驗室」。（取材自齊魯晚報）

山東男子一名男子妄想一夜暴富，鋌而走險製毒，為增強「功力」，他特別去大學旁聽化學課，研製出2公斤冰毒半成品，近日遭濟南公安抓獲。

大眾日報報導，李男今年40歲，妻子是一名護士，女兒上小學三年級，自己是社區網格員，收入雖然不高，但家中並不拮据，無房貸，也無債務壓身，生活平和安穩。父母給李男留下了住房，他自己也買了車。

李男平日裡獨往獨來，不交朋友，也不與親戚走動，常常關起門來琢磨如何發大財。去年6月的一天，李男在網上搜索查尋掙大錢的方法，發現製造冰毒成本不高，時間短、來錢快，李男蠢蠢欲動。

李男開始從網上學習製毒知識、製毒方法步驟。一段時間的摸索學習後，李男感到自己基礎知識太差，好多化學公式看不懂，實驗操作流程不明白，心想要研究生產冰毒得從頭學起。為盡快學到相關知識，李男花錢在濟南一所大學旁聽，系統學習了化學專業知識。

報導指出，李男認為研製冰毒場所一定要隱蔽。他先後選了多個地點，最後看上濟南東部小區的一所房子。租房建實驗室需要啟動資金，他對妻子謊稱自己在研製化妝品，希望妻子支持他創業。妻子經不住李男的軟磨硬泡，最終還是將家裡僅有的5萬多元人民幣（超過7900美元）給了李男。李男的「毒品實驗室」因此正式建成完工。

今年1月23日，專案組偵查發現李男有製成毒品冰毒的重大嫌疑，一舉摧毀了李男租住房內的製造冰毒窩點，並抓獲李男，現場繳獲冰毒半成品2公斤，製毒原料600餘公斤，反應釜等製毒設備一宗。經審查，李男對製毒犯罪事實供認不諱。

李男去大學旁聽化學課，研製出2公斤冰毒半成品，近日遭濟南公安抓獲。（取材自齊魯晚...
李男去大學旁聽化學課，研製出2公斤冰毒半成品，近日遭濟南公安抓獲。（取材自齊魯晚報）
李男的「毒品實驗室」。（取材自齊魯晚報）
李男的「毒品實驗室」。（取材自齊魯晚報）

毒品 公安

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