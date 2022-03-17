延期4年沒交屋 鄭州建商要業主籌4500萬再復工

鄭州一處爛尾樓盤，延期四年未交屋。（取材自時代財經）

在河南鄭州 打拚數年的許燁（化名），2016年在二七新區買下套90平方米的房子。按照購房合同約定，房子本應於2018年6月30日交付。但沒想到，項目被列為問題樓盤，不僅交付遙遙無期，還要業主籌資才能繼續建設。今年1月，開發商發出籌措資金的通告，稱房子達到基本交付條件（即基礎入住條件）須追加資金4561萬元（人民幣，下同，約718萬美元）。不過，業主們已失去信心，對何時交屋不敢抱期望。

時代財經報導，2014年，開發商珠江置業獲得項目地塊使用權；2016年，1033套住宅悉數售出，許燁表示，「當時買到房子很開心，地理位置、交通條件都很好，簽下合同後一直很期待」。

不過，2017年，樓盤停工了。對此，開發商稱，「系環境管控、市政道路環翠路不通而暫停施工」。直到臨近交房期限（2018年6月30日），珠江置業改稱「因環境管控和資金鍊緊張，小區無法正常進行建設」。 2019年，該項目被列為問題樓盤。

2020年4月，開發商稱，建設剩餘工程需資金6798萬元，建議業主積極購買車位、地下室和商舖。今年1月，開發商表示，剩餘未完成工程需追加建設資金7020萬元，達到基本交付條件（即基礎入住條件）必需追加建設資金4561萬元，約合每平方米追加498元。

據了解，長沙、衡陽、太原等多地延期交付的項目都存在讓業主補交房款。這讓業主們左右為難：不交，房子可能徹底「擺爛」；交了，業主的損失又可能進一步擴大。