五谷漁粉也用「光腳踩」酸菜 承認插旗菜業是供應商

「 五穀漁粉」承認「插旗菜業」是該公司的酸菜供應商。（取材自紅星新聞）

針對「3•15」晚會報導點名老罈酸菜包供應商製程不衛生，是「光腳在土坑踩」，供應商之一是湖南插旗菜業；「五谷漁粉」（武漢 五味草堂餐飲公司）在官微上發表聲明稱，插旗菜業公司確是其酸菜原料供應商之一，已對相關酸菜原料進行下架，全面停止使用並封存，等待檢查。消息登上了熱搜。

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紅星新聞報導，「五谷漁粉」在成都的4家門店，其中三家表示影響不大；4家門店的老闆均表示，沒有使用「插旗菜業」的酸菜。有老闆表示，酸菜是公司配送的，如果是「插旗菜業」的，公司會通知。至於酸菜具體供應商，他並不清楚。另外有老闆表示，可以自己購買酸菜。

「應該不是『插旗菜業』的酸菜吧。」正在用餐的客人表示， 「你不問我，我都沒注意到。」大部分市民表示去吃「五谷漁粉」不會專門詢問酸菜的來源。

武漢五味草堂餐飲公司在官網發表五點說明，包括供給「五谷漁粉」的酸菜都來源於該公司室內標準池，並非來自土坑，同時醃製池所有區域不間斷實時監控。

對此，武漢五味草堂餐飲管理有限公司表示，該公司依舊保有追尋事實真相的權利，本著負責任的態度對相關原料進行下架，停止使用並予以封存。同時該公司即日起終止與湖南插旗菜業有限公司的合作關係，取消其供應商資格。

有門店老闆表示，酸菜等配料利潤 相對較少，「五谷漁粉」對加盟店的要求並不是很嚴；像漁粉以及各種醬料等利潤較高的產品，則有更嚴格的規定。這是為了維護品牌聲譽。

「五谷漁粉」官網招商加盟頁面中寫道，加盟後，五谷漁粉提供建議選址、店面設計、培訓、營銷、企劃、廣告推廣、供貨等服務。其中核心原材料由武漢、鄭州、東莞和哈爾濱四大倉儲中心通過物流向全球提供快速穩定的物料供應。

另據正觀新聞報導，珠江經濟台聯合「消費者報導」雜誌發布2021年「十大不推薦產品」，其中包含烏江鮮脆榨菜絲、妙飛奶酪棒、塔牌紹興酒、金沙河寶寶雞蛋掛麵等。烏江鮮脆榨菜絲入選理由是鈉和甜味劑較多。

烏江榨菜官方微博發布聲明稱，已在第一時間全面排查。所有生產均嚴格按照食品安全國家標準進行，包括該榜單中提到的鈉和甜味劑兩項指標；烏江榨菜鮮脆菜絲產品經國家質量檢測 部門的嚴格檢測，結果均符合國家標準。