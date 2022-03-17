西貝員工自殺 家屬控領導打壓 創始人鼓吹715加班文化

支部總經理與王海的聊天紀錄顯示，雙方最後一次溝通，似乎與前一日王海工作期間被誤解有關。支部總經理表示，領導都在群裡，希望王海不要每天在群裡發布（跳樓）消息。（取材自藍鯨財經）

今年5月，西貝莜麵村將迎來34歲生日，日前卻傳出上海嘉定大融城店的25歲員工王海從5樓一躍而下身亡。王海父親表示，王海是工作認真，孝順懂事的孩子認為兒子跳樓或與領導工作期間對他的打壓，以及事發前夕公司處理不當有關。

藍鯨財經報導，西貝回應稱：「我們對此深感悲痛。我們收到了警方的初步調查結果，已排除他殺可能。關於墜樓的具體原因警方還在調查中，請關注警方調查結果。」

在王海父親提供的一段音頻中，商場員工表示，王海跳樓前，曾與門店領導溝通加班費無果。家屬認為這或許是王海自殺的直接導火索。

據王海手機 內的聊天內容，事發當日上午9時45分，王海曾在線上與西貝總裁賈國慧溝通：「麻煩轉告一下賈國龍領導，我只是想付出和得到的成正比例，多勞多得而已。」隨後，賈國慧也回覆及安撫。

此後，支部總經理與王海的聊天紀錄顯示，雙方最後一次溝通，似乎與前一日王海工作期間被誤解有關。支部總經理表示，領導都在群裡，希望王海不要每天在群裡發布（跳樓）消息。

在事後整理王海手機時，家屬發現，王海在入職後，曾多次與所在門店店長進行過溝通。（取材自藍鯨財經）

然而，「領導都在」這段話發完過後，上午10時21分，當支部總經理再度聯繫王海時，已再未聯繫上。11時，王海跳樓。

王海家屬不解：9時45分至11時，這期間究竟發生了什麼。「如果當時店內領導對其反饋予以重視，那麼王海也不會走到這一步。」王海父親說。

據了解，當日事情發生後，公司領導隨即告知王海叔叔王海跳樓一事。約11時30分，王海叔叔到達商場後，王海已被拉去殯儀館。王海父親描述，事發至今，西貝僅安排了調查期間的食宿。直至警方搭建第三方平台調解後，西貝才派出包含（區域經理）在內的3個人前往溝通。

據了解，在整理王海手機時，家屬發現王海在入職後曾多次與所在門店店長溝通稱，自己每日到門店的時間更早，做的活也更多，卻不能享受與別人一樣的政策，店內罰款卻又是第一個罰他：「可能是自己來的時間比較短，關係要處。」

對此，西貝表示：「已做過詳細的內部問詢和調查，並不存在工作期間打壓情況。已經將相關情況匯報給了警方。」

據王海父親透露，溝通期間，西貝方面曾表示，公司並無任何責任，但出於人道主義，可以配合出一些喪葬費，以及幾個月的工資，共計3萬-5萬元。

談及此，王海父親無奈道：「孩子業務做的很好卻突然死亡，公司方面卻想草草打發了事，西貝處理實在令人心寒。」「 現在商場裡的員工簽了保密協議，我們也掌握不了太多的證據，只能寄希望於公眾知道這件事，為孩子討個公道。」

北京 雲亭律師事務所合夥人、資深律師吳剛表示，聊天證據證明王海與西貝的門店管理人員可能存在工作矛盾，但這些工作矛盾從法律上分析應該不屬於必然直接導致王海自殺的直接原因。

對於公司員工超負荷的工作時間，西貝創始人賈國龍曾公開承認。2020年9月，中新網報導，針對當時熱議的「996」文化，西貝賈國龍發博點評稱：「996算個啥，我們是715，白加黑、夜總會。」

「715」是指每周工作7天，每天工作15小時，白天加晚上，夜裡還總開會。

該言論引發不小爭議。 至此，「自願奮鬥」成為其「715」自信來源。而對於這一加班文化，在媒體的報導中，多位律師均表示存在違法風險。

西貝莜麵村是西貝餐飲集團旗下的主品牌，主營中式休閒正餐，西北菜。截止2017年12月，在全國40多個城市擁有200多家門店，員工16000多人，每年為5000萬顧客提供服務 。

據研究機構弗若斯特沙利文的數據，2018年西貝筱麵村年收入超53億元。從內蒙一個不足20平的街邊小吃店，到中國最大西北菜餐飲連鎖企業，這個過程賈國龍用了25年。2019年10月胡潤百富數據，賈國龍以身價55億元人民幣在中國餐飲富豪榜中排名第6。