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醫院未開綠色通道 吉林4歲童被延誤救治身亡

中國新聞組／北京17日電
四歲女童被延誤救治身亡。（取材自正觀新聞）
四歲女童被延誤救治身亡。（取材自正觀新聞）

因西安1月封城期間，有孕婦因被拒就醫流產，吉林近日也發生普通病人被延誤救治身亡；性喉炎，吉林4歲女童小婉君（化名）11日因急性喉於吉林省長春市農安縣人民醫院就醫，由於病情較嚴重，醫生未及時對病人開綠色通道，在等待核酸檢測結果期間，疑因沒有得到及時救治而發病身亡，引發廣泛關注。小婉君的家屬16日表示，目前已經和醫院達成和解。

據「健康界」報導，醫院出具的死亡醫學證明（推斷）書上顯示：小婉君的直接死亡原因為「呼吸、心跳驟停」，引起疾病為「急性喉炎」。

因喉炎問題，家屬11日帶著小婉君前往農安縣人民醫院就醫，期間根據要求做了核酸檢測。但從下午2時21分家屬帶著小婉君到科室就診，到4時40分家長發現小婉君情況不對向醫生求救這兩個多小時期間。家屬根據醫護人員的指示，帶著孩子在五官科、發熱門診、過渡病房等幾個地點來回移動，卻始終沒有得到確實的救治。

到4時50分，經搶救醫生宣布小婉君已無生命體徵，「經會診後，患者已臨床死亡」。在家屬要求下醫生繼續搶救，5時46分，醫生宣布小婉君臨床死亡。

據報導，農安縣人民醫院副院長王雪東14日回應稱，他在看過患兒診療的監控錄像之後，個人認為整個接診過程的時間的確過長。同時他也誠懇表示，醫院跟患兒家屬提出了兩個解決方案，一個是通過醫調委雙方進行調解，如果醫院的工作存在疏漏，願意承擔賠償責任，另一個是走法律途徑，就是患兒家屬到法院去起訴醫院。

搜狐新聞報導，家屬劉女士16日說，「綠色通道是不需要核酸報告，可以直接看病的。醫院有綠色通道，他（醫生）沒給我開導致孩子去世，他當然有責任了。」

正觀新聞報導，小婉君的家屬16日表示，「院方對於此事很重視，給予了相關醫生護士最嚴格的處置，相應的處理也很合理、很公道，我們家屬也認可了。」而對於記者詢問的有無書面文件等問題，家屬則稱「正在辦理」。

檢測 醫學 封城

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