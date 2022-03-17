朋友都說女兒不像他…哈爾濱男鑑定非親生 要前妻還錢

親子鑑定書。（取材自新晚報）

養了十幾年娃才發現不是親生的，這種電視劇的狗血劇情在哈爾濱真實上演。

趙吏（化名）2012年與高小昕（化名）離婚，離婚協議約定，每月給付女兒撫養費1000元（人民幣，下同），但他身邊的朋友卻多次提到女兒與自己長得不像，沒想到兩人經鑑定還真的並非父女，他氣得向前妻要求返還撫養費及撫慰金共20餘萬。

新晚報報導，趙吏與高小昕於2007年登記結婚，2009年女兒玲玲出生，2012年雙方因感情不和協議離婚。離婚協議約定，女兒玲玲由高小昕撫養，趙吏作為父親每月給付撫養費1000元，至玲玲年滿18歲。

離婚後，趙吏每月支付1000元撫養費並定期看望女兒。2021年，趙吏身邊許多朋友多次提到趙吏與女兒外貌差異巨大，很多人開玩笑說「似乎不像是親生的」。

多次類似的言語刺激趙吏的神經，經鑑定，兩人果然非親生父女關係。趙吏便到哈爾濱市基層法院起訴，要求高小昕返還婚姻存續期間支付的撫養費、離婚後繼續支付的撫養費以及精神損害撫慰金共計20餘萬。

一審法院經審理認為，趙吏對玲玲無法律上的撫養義務，也因此給趙吏造成了精神上的損害，故趙吏要求高小昕返還雙方婚姻關係存續期間支付的撫養費以及要求支付精神損害撫慰金的主張，有事實和法律依據，應予以支持，判決高小昕返還趙吏已支付的撫養費10萬以及精神損害撫慰金2萬。

一審判決宣判後，趙吏以精神損害撫慰金2萬過低為由，向市中院提起上訴。二審法院認為，高小昕於結婚兩年後誕下女兒，婚後第五年雙方因感情不和離婚，離婚後趙吏繼續支付子女撫養費多年直至趙吏申請親子 鑑定，高小昕多年的隱瞞行為存在重大過錯，給趙吏精神和身心造成了巨大傷害，據此認定一審判決高小昕給付趙吏精神損害撫慰金2萬過低，予以調整至10萬。

據法官介紹，就本案來講，從孩子出生直至親子鑑定時已有十餘年，期間父親對女兒不僅是金錢的付出，更有情感的投入，當多年的付出換來無親緣關係的結果，對個人一定是巨大的精神打擊，作為受害人可以向加害人主張精神損害賠償。