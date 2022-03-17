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女學生被騷擾怒舉報 男師稱：微信標錯 以為是前女友

中國新聞組／北京17日電
女學生投訴該師騷擾。（取材自極目新聞）
女學生投訴該師騷擾。（取材自極目新聞）

河北唐山某學校一名女學生小雨近期向媒體投訴稱，她被學校男教師趙某多次言語騷擾，已嚴重影響到她的學習和生活。男教師趙某則回覆稱，他因為將女學生誤認為前女友，消息發錯人了，才鬧出誤會。

極目新聞報導，小雨表示，她今年16歲，在唐山某學校讀中專二年級。因擔任班幹部需及時跟老師溝通上課、作業等問題，她添加了趙老師的微信。趙先是透過微信索要她的電話號碼，小雨以為是有課業上的事情要聯繫，沒多想就給了電話。可沒想到，對方又發來幾條訊息稱，「養著你和兒子，跟我過吧」、「認真考慮下，可以不？」

「當時不知道該怎麽辦。」小雨說，她還是未成年也沒有孩子，她猜測趙是喝醉酒了亂說話，便也沒想追究。可第二天，對方又發來一段打掃衛生的影片，並詢問她是否一夜沒睡。小雨不知道如何是好，便刪除了趙的微信，兩人不再聯繫。

礙於對方是老師，小雨也不敢跟同學老師說自己所遇到的問題。「挺害怕的。」小雨回憶說，那段時間裡，她在學校看到趙就會躲起來，上課時也經常分心，晚上也睡不好覺。直到學校放假回家後，她才鬆了口氣。

報導指出，今年3月，開學前小雨突然接到陌生電話稱，「你又死哪兒去了？」小雨不知所措，便問對方是誰，對方回覆，「是長得很醜的那個人。」小雨以為遇到了騷擾電話，便掛斷了。她在微信上搜索手機號，發現該號碼顯示為趙的微信。之後小雨再次接到了趙打來的電話，她沒有再接。

小雨說，這次她不想再忍了，便向學校和當地問政平台反映了遭到趙騷擾的問題。學校一位郭老師告訴她，學校需要調查一下情況，讓她先別告訴家裡。「可是一直沒有人處理。」小雨說，馬上就要開學了，學校也一直沒有給出解決方案，她心裡很忐忑。

據報導，涉事趙老師表示，這是一場誤會，「我在微信裡備註了一個人，當時不知道是學生還是我女朋友。」趙說，他和前女友已經分手，對方也有了孩子，因為一直聯繫不上，便在微信上要了對方電話，發了那句「養著你和兒子，跟我過吧。」

今年3月，他又打給前女友說，「找不到你了。」對方也沒說兩句，便將電話掛斷，他以為前女友還在生氣。直到13日，他接到學校消息稱，有學生舉報他騷擾女學生，才發現自己將學生小雨的微信備註成了前女友的名字，一直以來消息都發錯人了，才鬧出了一場誤會。

趙稱，他一直都沒發現備註錯了，會對學生道歉並解釋清楚情況。目前，學校領導已經聯繫他，將對此事進行處理。

對此，小雨表示，自己曾向趙詢問課程問題，並稱呼對方為老師，不存在認錯人的情況。她希望學校能盡快調查清楚情況。

趙姓教師與女學生小雨的對話。（取材自極目新聞）
趙姓教師與女學生小雨的對話。（取材自極目新聞）

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