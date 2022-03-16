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女打玻尿酸竟腦梗 醫美6天速成班黑幕曝光

中國新聞組╱北京16日電
速成醫美班培訓6天就能拿到證書。（取材自央視財經）
速成醫美班培訓6天就能拿到證書。（取材自央視財經）

90後姑娘小雪遭遇了一次醫療美容事故。兩年前，一位服裝店店主自稱會注射玻尿酸、能幫她填充額頭。本來應該是表皮注射，結果注射到血管裡，造成中央動脈阻塞。小雪被緊急送往醫院搶救，命保住了，卻留下了終身遺憾：左眼失明、大面積腦梗。

央視財經報導，近年來，全國各地還有很多消費者因為美容造成終身傷害，而這些給他人造成傷害的醫美從業者，其實並不是醫生。網路上有很多醫療美容培訓機構，都在宣稱一對一輔導，手把手教學，零基礎包教包會，畢業頒發證書。

媒體記者交納5000多元報名費，成為了聖嘉麗禾南京校區微整形全科培訓班的一名學員。14名學員來自全國各地，沒有一個人有醫學背景；負責培訓的老師，也查不到有任何醫師執業信息。

報導指出，在面部線雕課程上，老師在簡陋的教室里現場給學員做起了面部線雕手術，幾十支鈍針挨個刺入學員一側臉部的皮膚，鮮血不斷滲出。課後，同學之間最熱衷討論的，是通過這個高端手術項目，以後如何向顧客盡可能多收取費用。

為期六天的微整形全科班結業時，幾天前還是零基礎的學員們，拿到了培訓機構頒發的微整形美容師高級證書，發證機構是「國際整形美容職業認證中心」。

報導稱，這個認證中心的網站沒有任何備案信息。培訓結束後，老師還把醫美藥品批發商的聯繫方式發在班級群裡，學員可以通過他們，以極其低廉的價格拿到各種針劑，再加價給顧客注射。

速成醫美班培訓6天就能拿到證書。（取材自央視財經）
速成醫美班培訓6天就能拿到證書。（取材自央視財經）

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