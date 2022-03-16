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千元羽絨服遭爆背部2層布冷颼颼 客服：裡面衣服穿不夠

中國新聞組／北京16日電
波司登的羽絨服被投訴充絨不足，衣服就像是只有兩層布。(取材自黑貓投訴)
波司登的羽絨服被投訴充絨不足，衣服就像是只有兩層布。(取材自黑貓投訴)

河北王女士在2020年11月，花費上千元買了一件波司登羽絨服。由於疫情居家隔離，一直沒有穿。直到去年冬天，她才穿上了這件衣服，卻感覺背部發冷。她發現，原來衣服背部沒有充絨，只有兩層布。王女士聯繫了客服售後，但對方以過了一年質保期為由拒絕了她，甚至是付費也無法處理。

易簡財經報導，而在波司登官網上，明確顯示：「質量問題商品自購買之日起1年內免費維修；超出保修期的商品：商品自購買之日起超過1年保修期的酌情收費維修，超過2年不予售後」。

根據規定，王女士在2年的售後期內，仍可享受付費維修的服務。客服的解釋與其官網的說明是相悖的。報導說，王女士多次聯繫客服協商也沒有結果，只好投訴到12315。而這次的回覆更是令人匪夷所思。

處理結果稱：

1. 關於消費者反饋商品不保暖的問題，由於個人耐冷體感不同，建議根據個人體感情況增減內穿衣物，由於商品超過退換時間且已經穿著使用，不支持退換訴求。

2. 關於質疑零下30℃抗寒，宣傳是指商品在零下30℃環境下商品面料可以保持完好，非人體在-30℃穿著。

簡而言之，波司登衣服不保暖，是消費者裡面的衣服穿不夠導致的。 同時，零下30℃抗寒的宣傳，是指衣服能承受-30℃，而非穿上衣服的人能抵禦-30℃的環境，是消費者誤解了。波司登一招將衣服背部不充絨的質量問題，解釋成了消費者的鍋。

事情一經曝光，瞬間引來了眾多網友關注。報導指出，「波司登羽絨服背部未充絨只有兩層布」當天閱讀量達了7530萬，沖上了熱搜榜，討論量也將近2500次。

有網友對此評論說：「我敬你波司登是國貨，你把我當韭菜！」「我家垃圾袋在零下30℃也不變形， 和你家羽絨服一個品質。」「攝氏零下30度面料完好，短袖：爺也可以。」

隨後發現，有的網友在發布相關評論後，遭到了波司登的刪除和拉黑，並被停止評論3-15天。

在黑貓投訴上，關於波司登的投訴量達到498次，其中不乏與質量和價格相關的投訴。

有位消費者和王女士一樣，也遇到了羽絨服充絨少的問題。他說：「12月19日在淄博市萬象匯1524元買了件波司登羽絨服，今天第一次穿，山東零下10℃的天氣一出門右肩瞬間凍透，到了單位同事舉起來在太陽底下看左肩少量絨，右肩幾乎透明。」

在黑貓投訴上，波司登的投訴商品價格基本都在千元以上。但有消費者認為，「質量太差，還比不上二、三百塊一件的羽絨服。」

波司登上次受到如此高的關注時，還是去年10月。因其羽絨服售價過萬，直追加拿大鵝等奢侈品牌，引起了一波好奇。 當時有人認為要支持國貨品牌，也有人認為這與波司登品牌價值並不匹配。

波司登的羽絨服宣傳零下30度可抗寒，但客服卻回應「只是」衣服，而非穿著的人。(取...
波司登的羽絨服宣傳零下30度可抗寒，但客服卻回應「只是」衣服，而非穿著的人。(取材自黑貓投訴)

加拿大鵝 疫情

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