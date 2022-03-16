直播賣酒又翻車… 潘長江灌醉董事長拿優惠？茅台否認

演員潘長江在屏幕前賣力地推銷著茅台。(視頻截圖)

知名演員潘長江直播賣酒又翻車。他在3月初的一場酒水專場直播中稱，灌醉茅台公司董事長拿到便宜酒，但茅台回應稱，上述宣傳不屬實。

來源：YouTube

中國經濟周刊報導，直播現場，桌上擺滿了茅台虎年生肖酒，潘長江稱，「我和茅台公司董事長認識十幾年了，昨晚我把他灌醉了，讓他簽合同給我定價權」。他說，該款茅台虎年生肖酒，酒廠肯定要虧錢的，市場價一直4萬多元人民幣一箱（約6281美元），我2萬多元就賣，「大家要相信潘叔，我也不會讓你們失望，為了把價格打下來，我自己也在裡面墊了一點錢，這價格只有潘叔直播間才有，趕緊下單」、「這種酒一年只生產一次，喝一瓶少一瓶，非常有收藏價值！」

但據報導，茅台對此回應稱，上述宣傳不屬實。

在潘長江的直播中，他宣稱茅台虎年生肖酒原價是每箱4萬多元，折合每瓶6600多元。實際上，茅台虎年生肖酒的價格頗為透明，市場價在每瓶4500元左右。而潘長江直播中的該酒折合每瓶4799元，即使他賣所謂的「優惠價」依然能從中賺得不少錢。

對於潘長江的上述言論，遭到了不少白酒行業人士的批評。有接近茅台的人士直言，「都這麼沒底線了嗎？」而這已不是潘長江首次在「紅線」邊緣試探了。

報導說，潘長江，這位在某平台擁有2500多萬粉絲的知名演員，自轉型網路主播賣酒後爭議不斷，屢屢踩在「紅線」邊緣。而像潘長江一樣涉嫌虛假宣傳的賣酒「網紅」主播不在少數，更有甚者已淪為假酒產業鏈的一環。

今年2月底，重慶警方宣布破獲了一起特大製造、販賣假茅台的案件，涉案金額約1億元。相較其他販假案件，這起案子數額巨大且手法新穎，不法分子為擴大銷量，雇用了「網紅」主播推銷高仿的茅台。

據報導，「販賣假茅台非常暴利，甚至比販毒還暴利。」知名打假人葉光稱，有些人拿100多元的酒來冒充茅台一瓶賣1500元，利潤 超過十倍。若是拿幾元錢的酒來冒充，利潤可以達到上百倍。「這也是為何製假販假茅台，年年嚴打，年年都有」。