鄧倫逃稅／心存僥倖? 官媒：整改不徹底就要徹底被整改

男藝人鄧倫因偷逃個人所得稅，被上海依法追查罰款1.06億元人民幣。（取材自微博）

一向以陽光大男孩、正向形象聞名的鄧倫 偷逃稅一案震驚粉絲，消息一公布即迅速登上熱搜。粉絲不解「為什麼賺這麼多錢還逃稅」，更憤怒的是，前有范冰冰、鄭爽 「劣跡藝人」為例，鄧倫在被提醒督促後依然不改。人民日報更以「整改不徹底就要徹底被整改」批評鄧倫「自斷出路」。

人民日報報出，鄧倫偷逃稅被追繳併罰款1.06億元人民幣(約1664萬美元)。這是文娛領域稅收監管的一次成果，也是對相關從業人員依法納稅的有力警示。

值得注意的是，由於鄧倫被提醒督促後仍整改不徹底，有關部門才依法立案並開展全面深入的稅務檢查。主動糾錯，可能從輕；未能糾錯，難免從重。執法監督，有剛性也不乏柔性，提醒督促就是改錯機會，倘若執迷不悟，只會等來法律亮劍，無疑是自斷出路。

央視也直指，鄧倫被提醒督促後仍整改不徹底，既暴露出抱存僥倖心理，也折射出不把稅法尊嚴放在眼裡，不把監管權威放在心上的畸形心態。

央視說，國家正加大稅收綜合治理力度，且強化運用技術手段，偷逃稅注定徒勞。這也警醒一些演藝人員，藝術之路要想走下去，遵紀守法是前提。喪失基本的守法倫理，再風光的演藝事業也會被「熔斷」。

鄧倫微博 雖然已被封號，但他此前寫的簡介是「好好做人，認真演戲」，在偷逃稅案被公開後，更顯得諷刺。不少網友表示「提醒了不悔改就是活該」，紛紛要求封殺鄧倫、要他退出娛樂圈。