我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

鄧倫逃稅／心存僥倖? 官媒：整改不徹底就要徹底被整改

中國新聞組／北京16日電
男藝人鄧倫因偷逃個人所得稅，被上海依法追查罰款1.06億元人民幣。（取材自微博）
男藝人鄧倫因偷逃個人所得稅，被上海依法追查罰款1.06億元人民幣。（取材自微博）

一向以陽光大男孩、正向形象聞名的鄧倫偷逃稅一案震驚粉絲，消息一公布即迅速登上熱搜。粉絲不解「為什麼賺這麼多錢還逃稅」，更憤怒的是，前有范冰冰、鄭爽「劣跡藝人」為例，鄧倫在被提醒督促後依然不改。人民日報更以「整改不徹底就要徹底被整改」批評鄧倫「自斷出路」。

人民日報報出，鄧倫偷逃稅被追繳併罰款1.06億元人民幣(約1664萬美元)。這是文娛領域稅收監管的一次成果，也是對相關從業人員依法納稅的有力警示。

值得注意的是，由於鄧倫被提醒督促後仍整改不徹底，有關部門才依法立案並開展全面深入的稅務檢查。主動糾錯，可能從輕；未能糾錯，難免從重。執法監督，有剛性也不乏柔性，提醒督促就是改錯機會，倘若執迷不悟，只會等來法律亮劍，無疑是自斷出路。

央視也直指，鄧倫被提醒督促後仍整改不徹底，既暴露出抱存僥倖心理，也折射出不把稅法尊嚴放在眼裡，不把監管權威放在心上的畸形心態。

央視說，國家正加大稅收綜合治理力度，且強化運用技術手段，偷逃稅注定徒勞。這也警醒一些演藝人員，藝術之路要想走下去，遵紀守法是前提。喪失基本的守法倫理，再風光的演藝事業也會被「熔斷」。

鄧倫微博雖然已被封號，但他此前寫的簡介是「好好做人，認真演戲」，在偷逃稅案被公開後，更顯得諷刺。不少網友表示「提醒了不悔改就是活該」，紛紛要求封殺鄧倫、要他退出娛樂圈。

鄧倫 鄭爽 微博

上一則

直播賣酒又翻車… 潘長江灌醉董事長拿優惠？茅台否認

下一則

鄧倫逃漏稅罰1.06億元人民幣 微博被封 多個代言遭撤

延伸閱讀

央視節目曝「老譚酸菜光腳踩」 統一、康師傅都中槍

央視節目曝「老譚酸菜光腳踩」 統一、康師傅都中槍
鄧倫逃漏稅遭罰1.06億人民幣 代言2小時火速被解約

鄧倫逃漏稅遭罰1.06億人民幣 代言2小時火速被解約
又抓到中國藝人偷稅 「楚喬傳」鄧倫被罰1.06億人民幣

又抓到中國藝人偷稅 「楚喬傳」鄧倫被罰1.06億人民幣
「您收看的全是謊言」 在俄國官媒直播反戰的造反編輯

「您收看的全是謊言」 在俄國官媒直播反戰的造反編輯

熱門新聞

美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網