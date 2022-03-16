鄧倫逃漏稅罰1.06億元人民幣 微博被封 多個代言遭撤

藝人鄧倫因偷逃個人所得稅，被上海依法追查罰款1.06億元人民幣。（取材自微博）

以「楚喬傳」、「香蜜沈沈燼如霜」出圈的鄧倫 被曝偷逃個人所得稅4765.82萬元人民幣(約748.4萬美元)，其他少繳個人所得稅1399.32萬元，被罰款1.06億元。被批「自毀前程」的鄧倫發聲明認錯，目前他的微博 、抖音帳號均被封，多個代言也被解除。有網友預言他可能被封殺，「下場會和范冰冰一樣」。

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人民日報報導，上海市稅務局第四稽查局官員表示，在去年以來開展的文娛領域稅收綜合治理中，通過稅收大數據分析發現，鄧倫存在涉嫌偷逃稅問題，且經稅務機關提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對其進行立案並開展稅務檢查。

該名官員表示，2019年至2020年期間，鄧倫虛構業務將個人勞務報酬轉換為企業收入進行虛假申報，偷逃稅款，同時存在其他少繳稅款的行為。依法認定其偷逃稅款4765.82萬元，其他少繳稅款1399.32萬元。

在稅務檢查過程中，鄧倫積極配合檢查並主動補繳稅款4455.03萬元，主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，上海市稅務局第四稽查局對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元。

鄧倫偷逃稅遭曝光後，與其有合約的雲米科技、久久丫15日火速解除與鄧倫的合作關係。寶格麗、雪花秀、巴黎歐萊雅、桂格燕麥、君樂寶、Moccona摩可納咖啡等品牌將微博中與鄧倫有關的內容全部刪除。

鄧倫也發布致歉信稱已深刻自省，深刻認識到自己的錯誤。願意承擔相關一切責任及後果，並且一如既往地積極努力工作。但鄧倫的道歉網友並不領情，抑或憤怒喊封殺，直虧「努力工作？！不會再有工作了吧」。

29歲的鄧倫曾演出電視劇「歡樂頌2」、「楚喬傳」、「香蜜沈沈燼如霜」等劇，參與真人秀「爸爸去哪兒第五季」、「密室大逃脫」等節目累積多粉絲。2019年，鄧倫首次入圍 福布斯中國名人榜，排名21，目前他還有多個品牌代言在身。