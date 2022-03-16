我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

鄧倫逃漏稅罰1.06億元人民幣 微博被封 多個代言遭撤

中國新聞組／北京16日電
藝人鄧倫因偷逃個人所得稅，被上海依法追查罰款1.06億元人民幣。（取材自微博）
藝人鄧倫因偷逃個人所得稅，被上海依法追查罰款1.06億元人民幣。（取材自微博）

以「楚喬傳」、「香蜜沈沈燼如霜」出圈的鄧倫被曝偷逃個人所得稅4765.82萬元人民幣(約748.4萬美元)，其他少繳個人所得稅1399.32萬元，被罰款1.06億元。被批「自毀前程」的鄧倫發聲明認錯，目前他的微博、抖音帳號均被封，多個代言也被解除。有網友預言他可能被封殺，「下場會和范冰冰一樣」。

來源：YouTube

人民日報報導，上海市稅務局第四稽查局官員表示，在去年以來開展的文娛領域稅收綜合治理中，通過稅收大數據分析發現，鄧倫存在涉嫌偷逃稅問題，且經稅務機關提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對其進行立案並開展稅務檢查。

該名官員表示，2019年至2020年期間，鄧倫虛構業務將個人勞務報酬轉換為企業收入進行虛假申報，偷逃稅款，同時存在其他少繳稅款的行為。依法認定其偷逃稅款4765.82萬元，其他少繳稅款1399.32萬元。

在稅務檢查過程中，鄧倫積極配合檢查並主動補繳稅款4455.03萬元，主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，上海市稅務局第四稽查局對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元。

鄧倫偷逃稅遭曝光後，與其有合約的雲米科技、久久丫15日火速解除與鄧倫的合作關係。寶格麗、雪花秀、巴黎歐萊雅、桂格燕麥、君樂寶、Moccona摩可納咖啡等品牌將微博中與鄧倫有關的內容全部刪除。

鄧倫也發布致歉信稱已深刻自省，深刻認識到自己的錯誤。願意承擔相關一切責任及後果，並且一如既往地積極努力工作。但鄧倫的道歉網友並不領情，抑或憤怒喊封殺，直虧「努力工作？！不會再有工作了吧」。

29歲的鄧倫曾演出電視劇「歡樂頌2」、「楚喬傳」、「香蜜沈沈燼如霜」等劇，參與真人秀「爸爸去哪兒第五季」、「密室大逃脫」等節目累積多粉絲。2019年，鄧倫首次入圍福布斯中國名人榜，排名21，目前他還有多個品牌代言在身。

鄧倫與其工作室的微博帳號已消失。（微博截圖）
鄧倫與其工作室的微博帳號已消失。（微博截圖）

鄧倫 微博 入圍

上一則

鄧倫逃稅／心存僥倖? 官媒：整改不徹底就要徹底被整改

延伸閱讀

鄧倫逃漏稅遭罰1.06億人民幣 代言2小時火速被解約

鄧倫逃漏稅遭罰1.06億人民幣 代言2小時火速被解約
又抓到中國藝人偷稅 「楚喬傳」鄧倫被罰1.06億人民幣

又抓到中國藝人偷稅 「楚喬傳」鄧倫被罰1.06億人民幣
中國行程碼大當機 民眾寸步難行哀號連連

中國行程碼大當機 民眾寸步難行哀號連連
中消費者喝咖啡喝到活蟑螂 星巴克：沒蟲害風險

中消費者喝咖啡喝到活蟑螂 星巴克：沒蟲害風險

熱門新聞

美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網