父子車禍受困 罹癌兒：我是癌症晚期 先救我爸

車禍現場。（取材自大象新聞）

河南鄭州 日前發生一起交通意外，一對父子受傷被困。這輛轎車撞在護欄上，車頭嚴重變形，消防員趕到現場救援時，受傷少年小雨（化名）卻要消防員先救父親，因為「我是癌症 晚期」。目前，父子二人正在醫院留醫，傷情穩定。

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香港01報導，小雨的父親楊先生表示，事發時正開車送兒子去鄭州大學第一附屬醫院接受治療，在駛至距離醫院幾百米的地方時，他因為擔心兒子的病情而心神不寧，結果不小心開車撞上圍欄。救援現場影片顯示，當消防員準備將困在車內的小雨抬出時，他卻平靜地說出「我是癌症晚期，而且骨轉移了，請先救我爸」。

對於施救過程，楊先生沒有太多印象，只模糊記得自己先被救出送到醫院。後來，他才從別人口中聽說，小雨要求消防員「先救我爸」。

目前，楊先生與小雨已轉入鄭州大學第一附屬醫院的普通病房，傷情穩定。楊先生透露，現年20歲的小雨在去年5月被查出橫紋肌肉瘤，不久後就從高中休學，此後定期在醫院接受診治。

車禍 中，小雨兩根肋骨骨折，目前已甦醒。提及獲救時說出「先救我爸」，他表示相對於救自己，可能救父親的價值更大一點，「就算我這次沒有事，出去以後肯定也會拖累家裡；而我父親被救出去之後，就算我有什麼事，家裡頂梁柱還在」「有那麼一些事我是看得比命還重要的。在他們眼裡我最重要，在我眼裡他們最重要」。

據了解，楊先生在鄭州的金馬智慧農貿市場經營一間糧油雜貨店。他表示，平時他和妻子二人打理店舖，生意一般，但小雨生病後已花費人民幣幾十萬元，家中經濟比較困難。

消息傳出後，楊先生的店舖受到不少關注，許多民眾特意到店購買各種糧食物資。農貿市場相關負責人表示，將為楊先生減免店租，而楊先生一家所在社區亦發動捐款，希望幫助他們解決家庭經濟困難。