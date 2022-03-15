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悲劇！1人跳河5人去救 只剩1人活著

中國新聞組／北京15日電
救援人員下水搜救。（視頻截圖）
救援人員下水搜救。（視頻截圖）

福建霞浦日前發生一起五人溺斃的案件，起因是一人輕生跳河，另外五人跳下水救他，沒想到最後只有一人生還，其餘五人全部溺斃。有網友評論，「都喝多了，自己走路都不穩，根本救不了別人」。

來源：YouTube

極目新聞報導，事發地附近商家透露，溺斃的五人都是20歲左右的年輕人，他在事發前曾看過他們，六人都很年輕，兩個女的、四個男的，晚上曾在一家酒吧聚會，到了凌晨2時多離開，「後來就聽說他們出事了，非常痛心」。

事件發生後，縣政府立即組織公安、消防、應急、醫院等部門共140多人進行現場救援。經全力搜救，六名落水人員均已找到，其中一名施救者獲救，其餘五人不幸溺亡。

有網友表示，不識水性的人落水後，其他人要用桿子或者繩子扔下去救，自己千萬不要下水，即使水性很好也不要下水，因為落水的人早已失去理智，手裡抓到什麼就拚命抱住，結果是兩人一起落入水中。

還有網友猜測，應該是相約自殺，否則不會連求救電話都不打，一個個都跳了下去。橋下河水水流並不急，按理說會游泳的不該被淹死，不會游泳的更不會黑燈瞎火的一起跟著往下跳。

意外發生後，許多人在橋上圍觀。（取材自微博）
意外發生後，許多人在橋上圍觀。（取材自微博）

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