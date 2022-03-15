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網信辦出手禁網暴 未成年人受霸凌可要求刪帳號

中國新聞組／綜合報導
中國官方將整治網暴，並加強控管未成年人玩線上遊戲。圖為中國熱門手遊「王者榮耀」。（路透）
中國官方將整治網暴，並加強控管未成年人玩線上遊戲。圖為中國熱門手遊「王者榮耀」。（路透）

中國國家互聯網信息辦公室擬定未成年人網路保護新規，前日公開徵求意見。新規規範，受到網路霸凌未成年人和其監護人有權要求平台關閉或刪除帳號，平台接獲通知必須立即採取必要措施。

新京報報導，據統計，2020年中國未成年網民規模已達1.83億，未成年人的互聯網普及率達到94.9%，明顯高於同期全國人口70.4%的互聯網普及率。中國國家網信辦公告的「未成年人網絡保護條例（徵求意見稿）」主要包括加強未成年人網路素養培育、加強網路信息內容規範、加強未成年人個人信息保護、加強未成年人網路沉迷防治等內容。

徵求意見稿提到，網路產品和服務提供者應設置未成年人和其監護人便捷的通知管道，在受到網路霸凌時可以立即通報和保全證據。

這項新規指出，遭受網路霸凌的未成年人和其監護人，有權通知網路產品和服務提供者採取刪除、封鎖、切斷鏈接、限制帳號功能、關閉帳號等必要措施。網路產品和服務提供者接到通知後，應當及時採取必要措施予以制止，防止訊息擴散。

新規並要求不得誘導未成年人參與應援集資。網路遊戲、直播、音頻、視頻、社交平台等網路服務提供者必須採取措施去防範和抵制流量至上等不良價值取向，不得設置以應援集資、投票打榜、刷流量和控制評論等主題的群組，也不得誘導未成年人參與這些網路活動。

中國社會關注未成年人網路遊戲成癮問題。中國國家新聞出版署2021年8月才發布「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」。所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每天下午8時至9時向未成年人提供一小時服務。

此次的徵求意見稿也加強未成年人網路沉迷防治，嚴禁以侵害未成年人身心健康的方式干預未成年人網路沉迷，並且明確平台責任義務，要求相關主體建立健全防沉迷制度，合理限制未成年人消費行為，採取措施防範和抵制流量至上等不良價值傾向。同時，還要求完善網路遊戲實名制規定，建立預防未成年人沉迷網路遊戲的遊戲規則，對遊戲產品進行分類並予以適齡提示。

示意圖 知乎
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