寶雞千餘工程檢測造假 10多所學校藏安全隱憂

寶雞市被揭大批工程質量報告造假。(取材自企鵝號)

近日，央廣新聞接到群眾反映稱，多年來陜西寶雞市多縣區建築工程質量檢測 報告造假泛濫，1000多份假報告，涉及學校、體育館18所，醫院3所，居民住宅樓123棟，埋下嚴重安全隱患。

報導指出，張女士是寶雞市一家工程質量檢測機構的負責人，她發現，近年來不斷有人假借其機構名義偽造工程質量檢測報告。憤怒的張女士向當地多個部門舉報，但假報告卻越告越多，甚至有單位因為假報告要將張女士告上法庭。

據報導，早在2013年，就有人偽造了張女士所在檢測機構的印章，於2015年和2017年先後用於寶雞市東仁新城26號樓南側鋼結構擴建工程、隴縣實驗小學風雨操場項目鋼結構的檢測報告中。

2018年，寶雞市渭濱區法院作出的刑事判決書顯示：2013年，為省錢省事，被告人沈某富私自偽造張女士所在檢測機構的檢測專用章一枚、CMA標誌印章二枚。2015年4月，寶雞市建富鋼結構有限公司在向寶雞市東仁新城26號樓南側鋼結構擴建工程提供鋼材料時，被告人沈某富使用偽造的三枚印章，向承建方提供加蓋偽造印章的四張鋼結構檢測報告。2017年7月，寶雞市建富鋼結構有限公司向隴縣實驗小學風雨操場項目提供鋼材料時，被告人沈某富再次向承建方提供加蓋偽造印章的四張鋼結構檢測報告。

根據判決，被告人沈某富犯偽造公司印章罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年六個月，並處罰金6000元人民幣。

經歷此事後，張女士開始特別留意偽造其機構印章的報告，竟發現工程質量檢測市場上存在大量偽造其公司印章的虛假檢測報告，他們決定向公安 機關報案。

據張女士的不完全統計，包括經公安已鑑定或者司法已判決的在內，寶雞市各縣區已被發現的偽造張女士檢測機構印章的有1718份假工程質量檢測報告，涉及學校、體育館18所，醫院3所，居民住宅樓123棟，公租房及領導幹部周轉房27棟。少部分檢測報告雖尚未得到公安的最終鑑定結論，但張女士所在機構從未對這些項目做過任何檢測。

假報告多達千餘份，涉及學校、體育館等公共場所，還有居民住宅樓和政府部門的辦公用房。目前，多名相關犯罪分子已被刑事判決，但假報告背後存在的建築安全隱患並未消除。