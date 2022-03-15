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江蘇地方政府防疫懸賞：舉報上海人 最高獎萬元

中國新聞組／北京15日電
3月13日，上海市明園小安橋小區的居民排隊等待接受核酸檢測。(新華社)
3月13日，上海市明園小安橋小區的居民排隊等待接受核酸檢測。(新華社)

中國各省之間的「地域黑」再次因為疫情而曝露。近日疫情拉高警報，連防疫優等生上海也淪陷。江蘇地方政府傳出為防堵疫情，要民眾「舉報」來自疫區的人員。江陰市聯控指揮部傳出最高1萬元人民幣（約1575美元）獎勵懸賞防控線索，南通高新區也發出200元獎勵，目標直指來自「上海」人員。開啟「抓人」模式讓民眾不滿公然宣揚地域歧視與仇恨。

江蘇省無錫江陰市疫情聯防聯控指揮部12日發通告稱，提供有入境未滿28天、重點風險區域旅居史、重點疫區人員接觸史以及新冠肺炎病例接觸史的人員信息、應予以隔離未進行隔離的人員線索，經查線索真實有價值的，給予首位線索提供人1000元獎勵。

懸賞應隔離未行隔離人員線索。未應規定居家者經舉報獎勵500元，公共場掃碼發現紅碼、黃碼人員，經查線索真實有價值的，分別給予500元、300元獎勵。上述被檢舉者若檢測為陽性，檢舉者可再獲獎勵1萬元。隨後江蘇省無錫市新吳區也發布類似公告。

金新微報報導，江蘇省南通市金新街道12日也發布公告，民眾若檢舉政府尚未掌握且未採取防疫措施的上海等中高風險地區來人線索，經查證屬實就獎勵200元。每起線索指一人或行程相同的多人；每起線索被舉報多次的，只獎勵首名舉報者。

地方政府的通告讓網民不滿「江蘇也開啟了抓人模式」，質疑檢舉同胞破壞團結。「沒疫情時硬拗自己是上海的後花園，有疫情了就開始舉報上海人了？」、「如果這種價值觀被宣傳開，那這個世間再無良知可言」。也有網友持正面態度「這個措施很好啊！不懂某些上海土著叫什麽」。

奇點財經報導，高新區金新街道碧華居社區工作人員稱，沒有人參與舉報，發這則通告應該是動員全民參與防疫，目前該通告已經撤掉了。

江蘇省有地方政府為防範疫情，要民眾「舉報」來自上海等疫區的人員，還祭出檢舉獎勵。...
江蘇省有地方政府為防範疫情，要民眾「舉報」來自上海等疫區的人員，還祭出檢舉獎勵。(取材自微博)

疫情 防疫 檢測

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