山東高校防疫要學生封口：貼文瀏覽過千 就是犯罪

山東有學校發通知警告學生不得將學校爆料，上傳網路。(視頻截圖)

近日有網友爆料，山東一高校因疫情 封校，所有學生進行核酸檢測 。校方並發通知警告學生不得將學校負面信息上傳網路，稱貼文「瀏覽過千就是犯罪」，還要求學生們在教室裡上網課，有不少網友及對此荒唐舉動感到憤怒，還有學生公開控訴學校對輿情的打壓、管理的不力，列舉校內出現的諸多混亂情況。

來源：YouTube

網易財經報導，有網友近日爆料山東現代學院因疫情封校，上千人聚集排隊做核酸，從早上排隊到下午才能測完。除此之外，學校通知所有學生都要在教室裡上網課，不能在宿舍聚集。校方還強調，學生不得在網上發布相關信息，「瀏覽過千就是犯罪」，若不刪除後果自負。

對此，網友紛紛砲轟，「總是先瞞，先捂，如果沒出事，萬事大吉，一旦糗大了，就大白天下，大張旗鼓的道歉，認錯，保證…你們知道現在採核酸的醫護人員面臨怎樣的工作量和壓力嗎？動不動就是全員核測，你知道這工作量牽制了醫療系統多大的精力？」、「 山東建國啦？可以自己寫刑法啦？」、「過1000犯罪什麼依據？」、「這個時代了，還有這樣蠢豬一樣的領導！」、「快有人管管這個狗學校吧！」

也有網友批評，「留給學生的恐慌，超市瘋搶，學生爆發不滿情緒，真的是因為突然的一件事情嗎，如果沒有日積月累的失望，怎麼會有這樣的結果，不理解為什麼高校會成這樣，資本運作，撤熱搜，抓學生，這是一個國家承認的大學可以做出來的事情嗎？」、「這學校所謂的狗屁領導解決不了問題就解決人？」、「疫情最開始就是這樣爆發的，都忘了李文亮醫生了是吧」、「現在的學校都咋了？」。

還有網友說，「綁架婦女兒童不是犯罪，說句真話，就是犯罪」、「教室裡上網課，真就形式了」、「學校在撤熱搜，剛剛同城熱搜第一，現在已經消失了，是不是別人不生氣就把別人當傻子啊！」