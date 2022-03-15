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「女性受教育程度提高會導致少生」 江蘇統計局挨轟

中國新聞組／北京15日電
江蘇省常住人口出生人數下降，稱原因之一是「女性受教育程度大幅提高」。圖為示意圖。(取材自花朵財經)
江蘇省常住人口出生人數下降，稱原因之一是「女性受教育程度大幅提高」。圖為示意圖。(取材自花朵財經)

江蘇省統計局近期發布「2021年江蘇常住人口自然增長率首次轉負」一文。文中稱，近年來，江蘇省常住人口出生人數下降，主要是三方面因素影響，其中之一是「女性受教育程度大幅提高」，這一結論引發了網友批評「傻子才生孩嗎」、「不想結婚問題不在學歷」。

據中新財經不完全統計，截至3月14日，至少有15個省份發布了2021年人口數據。中國有兩個常住人口總量超過1億的省份，分別是廣東和山東。這兩個人口大省的常住人口總量2021年還是保持了正增長。

作為中國第二經濟大省的江蘇，常住人口總量雖然保持增長，但是人口自然增長率首次轉為負值。

數據顯示，江蘇2021年末全省常住人口8505.4萬人，比上年末增加28.1萬人。但人口自然增長率為-1.12‰，這是新中國成立以來，江蘇年度人口自然增長率首次轉負。

對於常住人口出生人數下降的原因，江蘇省統計局分析認為主要是三方面因素影響：一是育齡婦女人數大幅減少。二是婦女初婚年齡不斷推遲。女性平均初婚年齡2000年為23.22歲、2010年為23.76歲、2020年為29.66歲。

三是女性受教育程度大幅提高。數據顯示，受過高等教育的女性中，生育一孩居多，接近70%。隨著女性受教育程度的提高，會導致少生或不生。

因為女性教育程度提高就減低生育率？這個結論引發網友批評，「不裹小腳開始要裹小腦了嗎」、「所以，要限制女性學歷嗎？」、「生幾個是人家夫妻共同的決定，別扯任何一方的性別學歷」。

東方網報導，江蘇省統計局辦公室工作人員14日表示，數據沒問題，結論這種說法不妥，「這要看怎麼比，現在初中、高中文化程度的生育水平跟原來相比也是在下降的。這裡面不光是受教育程度問題，是整個社會的生育水平都在下降。」

該工作人員表示，已向人口處的同事反映此問題，正在進一步研究處理。

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