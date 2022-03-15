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三線城襄陽 男性初婚年齡竟超35歲 被指因大城虹吸效應

中國新聞組／北京15日電
湖北省襄陽市民政局日前公布，2021年該市男性平均初婚年齡為35.23歲，女性為33.96歲。(取材自中國新聞周刊 )
湖北省襄陽市民政局日前公布，2021年該市男性平均初婚年齡為35.23歲，女性為33.96歲。(取材自中國新聞周刊 )

湖北省襄陽市民政局日前公布，2021年該市男性平均初婚年齡為35.23歲，女性為33.96歲，與2016年的29.41和27.27歲相比，五年裡推遲了近五歲。襄陽不但初婚推遲，連結婚登記也砍半為2萬8300多對。這座三線城市，發生了什麼事？有媒體認為，大城市虹吸效應對襄陽的影響，更為致命。

中國新聞周刊報導，襄陽位於湖北省西北部，是中部地區重點城市、漢江流域中心城市和省域副中心城市。

「中國婚姻報告2021」曾對中國婚姻現狀及產生的原因進行分析，認為1970、1980年代計畫生育政策帶來了出生率下滑和出生人口性別比失衡這兩大問題，從而長期影響適婚年齡人數，導致婚姻市場匹配困難，從而推遲了初婚平均年齡。

湖北省統計局副局長葉青認為，靠近河南的襄陽的初婚情況在一定程度上受到了河南嫁娶風俗影響。「在部分地區，高昂的彩禮和結婚成本導致農村嫁娶困難。」

同時，受教育時間增加、教育年限的延長推遲了就業平均年齡，在一定程度上影響了地方晚婚現象。

不過，相比以上原因，大城市的虹吸效應對襄陽的影響更為致命。

湖北除了武漢之外，大部分的地方人口都處於流失狀態。隨著交通和城市配套的變化，加之落戶限制的放開，武漢對環武漢都市圈人口的虹吸效應在進一步加強。

2020年武漢常住人口為1244.77萬人，增量達123.57萬人。同年，襄陽市常住人口僅526.1萬人，比上年減少了41.9萬人。

相關數據顯示，2020年襄陽市遷入人口為1萬1710人，遷出人口為3萬2567人，其中遷往省內為1萬3493人，遷往省外為1萬9074人。

相比省會武漢，東部地區的長三角、珠三角、京津冀等三大城市群聚集了多數流動人口。在「襄陽統計年鑒2021」中，也可以清晰看到襄陽農村勞動力轉移情況。

人口的流失進一步加劇了襄陽當地的晚婚現象。中南財經政法大學人口與健康研究中心主任石智雷分析，一方面，外流的年輕人在異地存在成家難的困難，等奮鬥一陣子再回來想結婚時，往往就錯過了最佳結婚年齡。

襄陽市在2021年的政府工作報告中，將發展不平衡不充分列為當下發展面臨的主要問題。報告還指出，襄陽的教育、醫療、養老、託幼、生態等民生領域還存在短板，更好實現人民群眾對美好生活向往還需下更大力氣。

武漢 教育 河南

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