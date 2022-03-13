廣州美博會爆疫 急封展館「關」5萬人篩檢

廣州美博會傳有病例進入，全館封控核酸5萬人。(取材自瀟湘晨報)

第59屆廣州美博會10日到12日在廣州廣交會展館（琶洲會展館）舉辦。11日傳出現場有紅碼人員出沒，隨後全館封控，緊急對館內近5萬人核酸採樣，結果均為陰性。民眾從白天被「關」至晚上才放行，廣州市海珠區委常委傅曉初12日就大量人員滯留展館、帶來不便致歉。

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瀟湘晨報報導，這次美博會是實名制，要看綠碼及行程碼，如有上海、深圳、東莞行程將拒絕入場。

現場民眾指出，中午12時40分，有消息傳出現場有密接人員；12時50分，館內人員開始向館外跑。下午1時館內閉館，數萬人困在館內，現場有人出現焦慮恐慌情緒。至下午5、6時，主辦方通知現場出現疑似新冠病例，因而進行閉館，隨後將迅速組織群眾進行核酸檢測 。

參展的廠商指出，中午正處吃飯時間，不少參展商想出展館發現出不去，但展館沒有解釋原因，只是告知不進不出。

參觀展覽的一名女子聽到會場出現陽性病例的消息稱「進場需要健康碼、行程碼、48小時廣東省內的核酸報告，還需要身份證人臉識別 。所以我不太信有人能更換手機偷偷進入」。

該女子觀察，最開始大家都是比較懵的情況，一點多時有看到零零散散一些人往館外跑。四時多，每個出口都開始排隊做核酸。她看到很多參展廠商在等候時，不浪費一分一秒地推銷產品，給群眾發小樣，「真的很心酸」。

廣州市人民政府新聞辦公室12日召開疫情 防控發布會，稱海珠發現1例確診病例，是外省來穗人員，涉及20個重點場所，其中就包括琶洲會展館。11日下午已對館內共計4.9萬人實施核酸採樣，目前已出結果均為陰性。

琶洲會展館12日已處於閉館狀態。廣州市海珠區委常委、常務副區長傅曉初就琶洲會展中心因疫情引發的人員滯留展館問題鞠躬致歉。

南方新聞網報導，深圳羅湖、福田、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、光明、坪山、大鵬新區、深汕特別合作區12日發布通告，全面暫停堂食，除保障城市基本運行單位外各企事業單位原則上居家辦公，室內密閉場所一律暫停營業，大型會議、活動、論壇、演出、展銷促銷等一律暫停舉辦，所有培訓機構（含託管）暫停線下服務。