母癲癇懷中幼兒掉火爐 父吞善款失聯

園園燒傷累及體表30%-39%，其中多處為三度燒傷，多處為二度燒傷。（取材自極目新聞）

雲南一女子癲癇發作懷中1歲嬰兒跌入火爐，治療費預估40萬元，網上發起募款後，丈夫竟攜捐款失聯，引發社會關注。

極目新聞報導，癲癇發作女子楊某的侄女陳女表示，她的叔叔和嬸嬸住在雲南省昭通市彝良縣海子鎮花園村，嬸嬸患多種疾病，智力也存在障礙，叔叔文化程度不高，家庭經濟困難。

3月1日，嬸嬸抱著兒子園園烤火時，癲癇突然發作，園園從她懷裡墜入了一旁用來取暖的火爐。儘管園園很快就被救了出來，但他全身還是嚴重燒傷。當晚把孩子送入了彝良縣人民醫院。

由於高額的治療費用，讓園園的父親萌生了放棄的念頭，簽下同意放棄治療，自動出院。

為了給全身嚴重燒傷的園園治病，家裡在網上發起了籌款，一筆筆愛心善款匯聚而來，園園的父親卻帶著一筆救命錢突然「失聯」了，目前親屬們已經報警尋求幫助。

劉女表示，園園出院後，在親友及村幹部的勸說下，叔叔還是決定要救孩子，一周多前圓親友在籌款平台發起了募捐。

目前，共有2443位愛心人士為園園捐款，已籌措到5.7萬餘元善款。

「根本不知道他是什麼時候失聯的。」劉女說，由於嬸嬸患病，一直以來都是園園父親在照顧孩子，但前幾天卻突然傳來消息說園園的父親「不見了」，並且其走的時候還帶走了一部分救命錢，「具體拿了多少錢大家都不清楚。」

水滴籌籌款頁面顯示，3月7日下午1時許，園園父親劉某曾提現了1.9萬餘元善款。

劉女說，園園父親「失聯」後，他們向警方報了案。村裡也安排人去昆明醫院幫忙照顧孩子，也有村幹部在幫忙尋找園園父親。

村里一名許姓工作人員表示，孩子有專人在照顧，相關部門也暫時幫孩子墊付了醫藥費。他正在尋找園園的父親劉某。

彝良縣海子派出所工作人員也稱，警方和鎮政府均安排了人員尋找其父親，但還沒找到人。