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校園確診來源不明 重慶全市封校禁入

中國新聞組／北京13日電
3月12日，在重慶大學城熙街，居民排隊等候核酸檢測。（新華社）
3月12日，在重慶大學城熙街，居民排隊等候核酸檢測。（新華社）

重慶市發現3宗確診及9宗初篩陽性病例，全為重慶城市管理職業學院的學生，病例為同學、同宿舍、同樓層關係。12日起，重慶全市實行校園封閉管理，嚴格核驗身分，檢測體溫，查看健康碼、行程碼，無關人員嚴禁進入校園，校內人員非必要不外出。

重慶市疫情防控小組指出，3名確診者均未離開過重慶，感染來源尚不明確，後續出現感染者的可能性比較大，存在社區傳播和外流風險。

市委教育工委專職副書記覃正傑指，重慶教育部門會嚴格守好校門防疫大關，加強重點場所疫情防控，實行校園封閉管理，嚴格核驗身份、檢測體溫，查看渝康碼和行程碼，無關人員嚴禁進入校園，校內人員非必要不得外出。

高新區管委會副主任吳莉指出，在市級疾控力量指導幫助下，重慶高新區組建7個應急排查小組，全面開展社區排查工作，從嚴查驗「行程碼、渝康碼」，嚴格執行「場所碼」，強化中高風險地區及境外疫情輸入排查管理，確保排查管控不落一人、不漏一戶。

重慶城市管理職業學院針對本輪疫情情況，將繼續配合後續流調溯源工作，加強學校生活物資保障，並做好師生思想工作，開展心理安撫，加強師生人文關懷。

3月12日，在重慶大學城熙街，居民排隊等候核酸檢測。（新華社）
3月12日，在重慶大學城熙街，居民排隊等候核酸檢測。（新華社）

疫情 教育部 檢測

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