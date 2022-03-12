寧夏男把奶牛塞進轎車 網友神提問：如何說服牠的

網傳視頻顯示，一名男子駕駛一輛小轎車，後排還有一頭奶牛，有人背對著窗戶跟奶牛挨在一起。（視頻截圖）

一台車有多能裝呢？拉人自然不在話下，拉「二師兄」也不是沒見過，但你見過往車裡塞一頭牛的嗎？據猛獁新聞報導，在寧夏銀川，有人開著一台小轎車一路狂奔，而車裡竟然有一頭奶牛。

而據拍攝的畫面顯示，這台白色小轎車裡第二排除了坐著人之外，還有一頭看起來「不知所措」的奶牛，將整個車廂占得滿滿噹噹。

據知情人士透露，開車的是當地一名奶農，牛是他在養殖場買的，養殖場沒車送，正好他開了轎車，就順便給拉上了，並非有些人想的那般（偷的）。

該視頻在網絡曝光後，得到了網友們的熱議，有人表示用轎車裝奶牛確實是個狠人。還有人表示這頭牛回去後可以「吹牛」稱自己坐過轎車了。還有有網友調侃稱，「牛都坐轎車了，我還在騎共享單車，活得不如牛。」

更有人提問：「奶牛看起來好乖啊，農戶到底是怎麼說服牠坐進車裡的。」

極目新聞報導，北京 市中聞（上海）律師事務所孟慶恩律師表示，一般情況下，客運機動車除車身外部的行李架和內置的行李箱外，不得載貨。視頻中，奶牛被塞在轎車車廂內部進行運輸，是屬於違反規定載貨行為，容易造成交通安全事故。根據相關法律規定，駕車男子將會因違法載貨行為面臨行政機關處以人民幣500元以上2000元以下罰款，以及扣留機動車的行政處罰。