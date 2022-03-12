我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

普亭為何久攻不下烏？克魯曼：獨裁強人其實最弱

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

中國新聞組／北京13日電
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

由於盧布暴跌，一位在俄羅斯留學的男子稱，只花了10萬人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。雖然產權只有33.1平米，但陽台還是免費贈送的，期權長達200年。網友卻急喊話：「俄語好學嗎？」

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，據男子透露，這套房上個月買時還需要20多萬，如今12.5萬就被他給拿下了。隨後男子開始介紹房子的情況，讓人驚訝的是雖然產權只有33.1平米，可他沒有任何公攤面積，相當於套內使用面積是實打實的33.1平米。

此事引發了不少網友的熱議。有網友這樣說道：「我也好想去買一套來，那邊消費高不高？環境可以麼？俄語難不難？10萬在北京衛間都整不來啊。」「我的天，說真的，如果我此時此刻在俄羅斯，我要買兩套房子，輕輕鬆鬆啊。」還有人表示，「和鶴崗的房價差不多，就是俄羅斯太太太冷了，也不太適合居住，整個冬天特別長而且都是陰天有點受不了。」

如今的房子公攤面積大，正常高層小區得房率只有75%左右，俄羅斯的房子居然沒有公攤面積，33平米相當於中國45-50平米房子的大小了。現在很多國家對俄國進行各方面的制裁，俄國的經濟也受到了重創，盧布暴跌，相當於很多東西折合人民幣都是半價，這位小伙也算是撿漏了。

值得注意的是，視頻中協議裡的地址距離莫斯科幾乎1000公里。視頻介紹中說是在莫斯科市中心，可能是忽悠人的。

一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精...
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精...
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

俄羅斯 俄國 北京

上一則

元宇宙新職業「捏臉師」月賺4萬 玩家肯砸錢客製頭像

延伸閱讀

美國擴大制裁俄羅斯 普亭發言人妻小入列

美國擴大制裁俄羅斯 普亭發言人妻小入列
全美大學停止與俄國學術合作、取消遊學莫斯科

全美大學停止與俄國學術合作、取消遊學莫斯科
入侵烏克蘭影像違規 YouTube全球屏蔽俄羅斯官媒

入侵烏克蘭影像違規 YouTube全球屏蔽俄羅斯官媒
俄軍試射飛彈出動艦艇 日防相憂:展示東西同時作戰能力

俄軍試射飛彈出動艦艇 日防相憂:展示東西同時作戰能力

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50

超人氣

更多 >
成龍與南航空姐親密合照 女方：大哥要了我地址電話

成龍與南航空姐親密合照 女方：大哥要了我地址電話
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人

斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　