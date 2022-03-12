撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年
由於盧布暴跌，一位在俄羅斯留學的男子稱，只花了10萬人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。雖然產權只有33.1平米，但陽台還是免費贈送的，期權長達200年。網友卻急喊話：「俄語好學嗎？」
影音來源：YouTube
綜合媒體報導，據男子透露，這套房上個月買時還需要20多萬，如今12.5萬就被他給拿下了。隨後男子開始介紹房子的情況，讓人驚訝的是雖然產權只有33.1平米，可他沒有任何公攤面積，相當於套內使用面積是實打實的33.1平米。
此事引發了不少網友的熱議。有網友這樣說道：「我也好想去買一套來，那邊消費高不高？環境可以麼？俄語難不難？10萬在北京衛間都整不來啊。」「我的天，說真的，如果我此時此刻在俄羅斯，我要買兩套房子，輕輕鬆鬆啊。」還有人表示，「和鶴崗的房價差不多，就是俄羅斯太太太冷了，也不太適合居住，整個冬天特別長而且都是陰天有點受不了。」
如今的房子公攤面積大，正常高層小區得房率只有75%左右，俄羅斯的房子居然沒有公攤面積，33平米相當於中國45-50平米房子的大小了。現在很多國家對俄國進行各方面的制裁，俄國的經濟也受到了重創，盧布暴跌，相當於很多東西折合人民幣都是半價，這位小伙也算是撿漏了。
值得注意的是，視頻中協議裡的地址距離莫斯科幾乎1000公里。視頻介紹中說是在莫斯科市中心，可能是忽悠人的。
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