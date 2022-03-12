撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

由於盧布暴跌，一位在俄羅斯 留學的男子稱，只花了10萬人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。雖然產權只有33.1平米，但陽台還是免費贈送的，期權長達200年。網友卻急喊話：「俄語好學嗎？」

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，據男子透露，這套房上個月買時還需要20多萬，如今12.5萬就被他給拿下了。隨後男子開始介紹房子的情況，讓人驚訝的是雖然產權只有33.1平米，可他沒有任何公攤面積，相當於套內使用面積是實打實的33.1平米。

此事引發了不少網友的熱議。有網友這樣說道：「我也好想去買一套來，那邊消費高不高？環境可以麼？俄語難不難？10萬在北京 衛間都整不來啊。」「我的天，說真的，如果我此時此刻在俄羅斯，我要買兩套房子，輕輕鬆鬆啊。」還有人表示，「和鶴崗的房價差不多，就是俄羅斯太太太冷了，也不太適合居住，整個冬天特別長而且都是陰天有點受不了。」

如今的房子公攤面積大，正常高層小區得房率只有75%左右，俄羅斯的房子居然沒有公攤面積，33平米相當於中國45-50平米房子的大小了。現在很多國家對俄國 進行各方面的制裁，俄國的經濟也受到了重創，盧布暴跌，相當於很多東西折合人民幣都是半價，這位小伙也算是撿漏了。

值得注意的是，視頻中協議裡的地址距離莫斯科幾乎1000公里。視頻介紹中說是在莫斯科市中心，可能是忽悠人的。