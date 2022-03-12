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江歌媽媽控作家陳嵐造謠、網暴 她回：去報警

中國新聞組／北京12日電
江歌媽媽江秋蓮。（取材自九派新聞）
江歌媽媽江秋蓮。（取材自九派新聞）

赴日留學的江歌與劉鑫，被另一名中國學生陳世峰跟蹤騷擾，陳脅迫劉鑫復合未果，卻持刀殺害了無辜的江歌。該案雖已判決卻餘波未了，江歌媽媽江秋蓮日前在社交平台發文，指控「作家陳嵐」對她長期造謠、誹謗、侮辱，並引導網民對她網暴。對此，陳嵐回應：支持江秋蓮報警處理。

陳嵐在微博上的自拍照。（取材自微博）
陳嵐在微博上的自拍照。（取材自微博）

九派新聞報導，江秋蓮以一個痛失愛女的母親泣血求告，列舉了陳嵐在江歌案發生後數年間，長期對她進行無中生有的攻擊、指責、構陷。即便在她提告倖存者劉暖曦（劉鑫）案一審已經判決、她的訴求已經得到法律支持之後，依然變本加厲地對她和已故女兒江歌進行歪曲、誹謗，煽動支持者對她進行網路暴力，甚至在直播間公然誹謗她進行「洗錢」等違法犯罪行為，甚至對其代理律師、幫助過她的人都進行了圍攻，意圖斬斷社會對她的幫助。

江秋蓮痛斥陳嵐無視國家法律的判決，更是每日不間斷的寫文章、發視頻，直播、模擬案發現場等方式，顛倒因果關係和是非黑白，讓不明真相的網民瘋狂撕咬她，從精神上虐殺她，以扼殺江歌媽媽來「拯救」劉鑫。

江秋蓮指出，陳嵐幾年前開始對她的攻擊至今，從來沒有提供任何的證據，陳嵐曠日持久的網暴，給她造成身心不可修復的傷害，讓人實在忍無可忍。許多同情她的網友多次向新浪微博投訴陳嵐，但是新浪微博一直沒有做出處理，導致影響進一步擴大，盼新浪微博響應國家治理網路暴力政策，封禁陳嵐的微博帳號。

對此，陳嵐於微博回應：江秋蓮在日本案件尚未宣判時，就到劉鑫家附近到處張貼宣傳單進行人肉，導致劉鑫正在上學的親屬都被網暴。陳嵐並質疑江秋蓮藉江歌事件大量不合法不合規募捐，要求江秋蓮募捐應接受任何形式的質疑和監督。陳嵐同時表示，支持江秋蓮報警依法維護自身權益。

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