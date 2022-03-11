「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「被比自己媽年齡還大的女友騙了」，黑龍江省大慶市一名趙姓男子，被楊姓女友騙取11萬元人民幣（約1.74萬美元）後遭到封鎖，憤而報警，結果直到楊女被警方逮捕，趙男才知道，原來自己以為是32歲的女友，竟然是一名50歲的已婚大媽。

綜合媒體報導，已經50多歲的楊女，之所以能夠成功騙倒趙男，靠的竟然是「從不卸妝」，她表示自己是婚禮化妝師，隨時都可能須出門工作，所以從來不卸妝，以免被趙男看出真實年齡。

據悉，趙男2021年6月在一次聚會上認識了楊女，楊女自稱32歲，單身多年，趙男見楊女皮膚雪白，相貌十分漂亮，便產生了好感，通過一段時間的交往後，兩人發展成戀人關係。

讓趙男覺得奇怪的是，楊女每次出來與他約會都是帶妝出門的，自己從未見過楊女的素顏，面對趙男的疑惑，楊女解釋道，因為她身為職業婚禮化妝師，平時都化了妝才出門的，這是職業上的需要。

後來，楊女就以各種理由向趙男借錢，趙男陸陸繼繼借給了楊女11萬人民幣，當趙男表示錢已經被借光了，隨即遭楊女把所有聯繫方式全部拉黑，這時趙男才感覺到自己遇上了騙子。

警方很快便將楊女抓獲歸案，通過審問才發現，這個楊女並非32歲，也不是單身人士，而是一個50歲的已婚大媽。當趙男得知真相後，當場傻了眼，想不到自己被楊女的化妝技術蒙騙了這麼長時間，怪不得每次約會時楊女都是從不卸妝。

對此，有網友感嘆：「化妝看不出年齡，難道其他地方看不出來嗎？」「戀愛的趙男0智商，被愛情沖昏了頭看不出來。」