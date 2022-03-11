我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國再出手 WSJ：美將禁止進口俄國海鮮與酒類

紐時：期中選舉大勢不妙 眾院民主黨團盼拜登重整旗鼓

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

中國新聞組／北京11日電
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「被比自己媽年齡還大的女友騙了」，黑龍江省大慶市一名趙姓男子，被楊姓女友騙取11萬元人民幣（約1.74萬美元）後遭到封鎖，憤而報警，結果直到楊女被警方逮捕，趙男才知道，原來自己以為是32歲的女友，竟然是一名50歲的已婚大媽。

綜合媒體報導，已經50多歲的楊女，之所以能夠成功騙倒趙男，靠的竟然是「從不卸妝」，她表示自己是婚禮化妝師，隨時都可能須出門工作，所以從來不卸妝，以免被趙男看出真實年齡。

據悉，趙男2021年6月在一次聚會上認識了楊女，楊女自稱32歲，單身多年，趙男見楊女皮膚雪白，相貌十分漂亮，便產生了好感，通過一段時間的交往後，兩人發展成戀人關係。

讓趙男覺得奇怪的是，楊女每次出來與他約會都是帶妝出門的，自己從未見過楊女的素顏，面對趙男的疑惑，楊女解釋道，因為她身為職業婚禮化妝師，平時都化了妝才出門的，這是職業上的需要。

後來，楊女就以各種理由向趙男借錢，趙男陸陸繼繼借給了楊女11萬人民幣，當趙男表示錢已經被借光了，隨即遭楊女把所有聯繫方式全部拉黑，這時趙男才感覺到自己遇上了騙子。

警方很快便將楊女抓獲歸案，通過審問才發現，這個楊女並非32歲，也不是單身人士，而是一個50歲的已婚大媽。當趙男得知真相後，當場傻了眼，想不到自己被楊女的化妝技術蒙騙了這麼長時間，怪不得每次約會時楊女都是從不卸妝。

對此，有網友感嘆：「化妝看不出年齡，難道其他地方看不出來嗎？」「戀愛的趙男0智商，被愛情沖昏了頭看不出來。」

上一則

受害者自殺頻傳…政協提立法懲網暴 全網都支持

延伸閱讀

郭品超炸婚訊 甜蜜婚紗照疑外流

郭品超炸婚訊 甜蜜婚紗照疑外流
老闆被控毒殺同性愛侶蒙冤6年 無罪逆轉關鍵：打呼聲

老闆被控毒殺同性愛侶蒙冤6年 無罪逆轉關鍵：打呼聲
馬斯克第7個孩子出生 孩子媽：代孕生的女兒、小名Y

馬斯克第7個孩子出生 孩子媽：代孕生的女兒、小名Y
郭品超婚了？爆娶小19歲女星 疑似婚紗照外流

郭品超婚了？爆娶小19歲女星 疑似婚紗照外流

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00

超人氣

更多 >
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官
「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人

「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人