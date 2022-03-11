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「依法帶娃」年賺50萬？ 證照培訓新噱頭

中國新聞組／北京11日電
「中華人民共和國家庭教育促進法」正式實施，中國父母進入依法帶娃時代，此為示意圖。（Getty Image）
「中華人民共和國家庭教育促進法」正式實施，中國父母進入依法帶娃時代，此為示意圖。（Getty Image）

今年元旦起「家庭教育促進法」實施，也成為「家庭教育指導師」的政策支撐，意味著中國父母進入「依法帶娃」時代。據了解，「家庭教育指導師」平均收費每小時300元（人民幣，下同，約47美元），年收入高達50萬（約8萬），成為眾多機構吸引考生報考的噱頭。

中國新聞網報導，不少機構也打著「3000萬父母都在考家庭教育指導師」這一旗號宣傳課程。有培訓機構宣稱，現在各行各業都需要家庭教育指導師，崗位需求很大。甚至有機構介紹，「通過家庭教育指導師權威大學考試能力認證，不僅可以選擇在任何的教育類公司、管理諮詢公司任職，其正規的專業培訓導師還可以在婦聯、社區、公務員、教師等機構與職位的招聘面試中占盡優勢」。

為證明該證件的含金量很高，一家培訓機構的工作人員說，2月拿到證的學員一半已找到工作。不少培訓機構稱，在學習完官方課程後即可考試拿證，報名費在1000元到4000元不等。並稱該證去年3月才發布，「這個證和會計證一樣是職業資格證，是國家認證的，以後隨著政策的調整，考試會越來越難」，要考就要快報名。

這些機構口中所謂的國家級考試，考試時間、內容、形式，甚至連發證機構也是五花八門，但均表示，「考試通過率很高，目前還沒有考不過的」。但早在1月，中國國家人事人才培訓網就明確指出「家庭教育指導師」未列入國家職業分類大典，也不得組織或變相組織營利性教育培訓。也就是說，這個證並沒有得到官方認可。

「家庭教育促進法」對未成年人監護人和社會對家庭教育應當承擔的責任進行畫分和規定；規定父母或監護人應合理安排未成年人學習、休息、娛樂和體育鍛鍊時間，避免加重負擔，預防沉迷網路；父母或監護人不得因性別、身體、智力等歧視，不得實施家庭暴力。

家庭教育指導師證樣本。（取材自中國新聞網）
家庭教育指導師證樣本。（取材自中國新聞網）

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